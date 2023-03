Nord Africa è bomba a orologeria/ Kepel: “Serve alleanza per scongiurare catastrofe”

Il Nord Africa è una bomba a orologeria. A denunciarlo, in una intervista a La Nazione, è stato Gilles Kepel, politologo nonché inviato dell’Eliseo in Medio Oriente. “La stabilizzazione del Mediterraneo è un’esigenza indispensabile per tutti i Paesi dell’area, sia per evitare ondate migratorie e umanitarie incontrollate sia in chiave di sicurezza strategica, militare e geopolitica per l’Europa. Per questo obiettivo, Italia, Francia e anche Spagna possono e devono agire il più rapidamente possibile”, ha affermato.

L’esperto chiede ci sia una alleanza immediata in virtù di ciò che sta accadendo nel mondo. “Penso che mettere insieme questo polo di Paesi mediterranei, che rappresenta la fascia Sud dell’Unione europea, sia una cosa importantissima che non ha giocato ancora il ruolo che le è proprio, perché siamo ossessionati, come è normale, con l’Est per via della guerra in Ucraina. Ma le conseguenze di quel conflitto si fanno sentire anche nel Mediterraneo, nel Medio Oriente e in Nord Africa”.

Nord Africa è bomba a orologeria, la denuncia di Gilles Kepel

La guerra in Ucraina, secondo Gilles Kepel, ha cambiato l’ordine dell’Europa, ma non è l’unica fonte di preoccupazione. “Si può dire che assistiamo a un fenomeno di “disaffiliazione“ generale. Nel Medio Oriente, per esempio, l’Opec Plus prevale sulla Nato. E così l’Arabia Saudita, che dipendeva dall’America per la sua sicurezza, ha rifiutato di mantenere i prezzi bassi in solidarietà con l’Occidente per le sanzioni alla Russia. E, invece, d’accordo con la Russia e gli altri Paesi arabi produttori di petrolio, si è mossa per far aumentare i prezzi. È una cosa enorme, perché è venuto meno un trattato storico”.

Non sono da sottovalutare inoltre le emergenze economiche di Tunisia, Libano e in parte Egitto. “Ma vanno sottolineati anche altri due eventi. Uno è il ritorno sulla scena regionale del siriano Bashar al-Assad, considerato paria dall’Occidente per le violazioni dei diritti umani e il genocidio della sua popolazione, senza che questo oggi abbia più importanza. Mentre nel Nord Africa, pronto a diventare una bomba a orologeria, assistiamo alla crisi tra Marocco e Algeria, con i quali la Francia aveva relazioni storiche. Il rischio è che si facciano la guerra, il che sarebbe una catastrofe umanitaria”, ha concluso.











