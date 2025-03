Nel (probabilmente ancora lungo, ma certamente già avviato) accordo che potrebbe portare alla pace in Ucraina, una clausola potrebbe riguardare anche la riapertura del gasdotto Nord Stream 2 finito parzialmente distrutto durante le primissime fasi del conflitto segnando l’inizio della crisi energetica europea: il tema sarebbe finito recentemente sul tavolo delle trattative tra Putin e Trump – della quale parrebbe essere al corrente anche l’Unione Europea – secondo l’ex generale della Stasi ed amico fidato del presidente russo Matthias Warnig che avrebbe messo il gasdotto Nord Stream 2 al centro di un articolato piano anticipato dal Financial Times; mentre da parte degli attori formali dei colloqui non è arrivata nessuna conferma ufficiale.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è bene ricordare che il gasdotto Nord Stream 2 è parte di quell’articolato percorso di tubature che collegano la Russia al resto del mondo (nel caso specifico alla Finlandia e alla Germania) rendendo possibile il trasferimento di gas in forma naturale: particolarmente utilizzate prima del conflitto – e tutti ricorderanno il tema della dipendenza nelle forniture – i primi due tubi del gasdotto europeo furono distrutti nel 2022 – unitamente ai due Nord Stream 1 -; mentre il terzo non è mai veramente entrato in funzione ed oggi non si sa sia effettivamente in grado di funzionare.

Trump e Putin mediano sul Nord Stream 2: cosa c’è dietro al presunto accordo e come funzionerebbe

Al di là degli aspetti prettamente industriali dietro a Nord Stream 2 – e basti citare che a gennaio era prevista la dichiarazione di fallimento della Nord Stream AG che gestisce i flussi dalla Svizzera ed è controllata al 100% dalla Gazprom a sua volta sotto il controllo del Cremlino -, oggi il tema sembra essere tornato in primissimo piano negli ambienti geopolitici proprio grazie alla proposta di Warnig.

L’idea alla base sarebbe quella di concedere il pieno controllo delle attività di Nord Stream 2 agli USA che dovrebbero attivare una sorta di gara d’appalto per le imprese statunitensi per trovare un nuovo gestore; il tutto – naturalmente – come parte dell’accordo di pace in Ucraina e per migliorare ulteriormente i rapporti tra Mosca e Washington scongelati dal neoeletto presidente Donald Trump.

Allo stato attuale – sempre fermo restando che si tratta di indiscrezioni che non trovano conferme ufficiali – sembra che il presunto appalto di Nord Stream 2 non abbia attirato particolare interesse negli investitori statunitensi; ma nel frattempo sono necessarie almeno due considerazioni.

Da un lato una ovvia che ci parla del fatto che l’accordo richiederà anche l’approvazione europea dato che Germania e Finlandia dovrebbero a loro volta riattivare i flussi a fronte di un potenziale acquirente: tema complesso e sicuramente oggetto di scontro quando (e se) arriverà tra i banchi di Bruxelles e richiederà un parere comune, legandosi anche al tema della rimozione delle sanzioni da parte dell’UE.

La seconda considerazione – invece – ci parla di come gli USA gestiranno gli eventuali flussi di gas attraverso il Nord Stream 2, tra l’ipotesi che verrà usata come merce di scambio (al pari dei dazi sventolati da Trump) quasi ritorsiva nei confronti dell’Europa per eventuali sgarri futuri e l’ipotesi – forse più concreta – che l’intento degli USA potrebbe essere quello di chiudere definitivamente i rubinetti russi o ridurli al minimo per spingere la vendita di GNL statunitense più volte citato dal presidente Trump e che sarebbe economicamente meno vantaggioso per l’Unione Europea rispetto all’economico gas russo.