In Polonia tutti d'accordo nel difendere dall'arresto i sabotatori del Nord Stream. L'Italia non segua Varsavia e mandi Kuznietsov a Berlino

È stata sostanzialmente ignorata dai nostri media, pur così concentrati, giustamente, sulla guerra in Ucraina, ma nei giorni scorsi il Financial Times ha pubblicato un’intervista piuttosto inquietante a Sławomir Cenckiewicz, capo dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale polacco e consigliere chiave del presidente Karol Nawrocki.

L’alto funzionario di Varsavia ha sostenuto che “Se la Germania sta perseguendo qualcuno residente in Polonia che ha distrutto la fonte di reddito della macchina bellica russa, allora vediamo una chiara contraddizione di interessi tra Polonia e Germania. … Dal nostro punto di vista, questa indagine non ha senso, non solo per quanto riguarda gli interessi della Polonia, ma anche dell’intera Alleanza [Nato]”.

Il consigliere del “sovranista” neo-eletto presidente polacco, esponente dei “cattivi”, si è espresso in linea con l’europeista e popolare europeo premier Donald Tusk, campione dei “buoni”. Tusk qualche giorno prima aveva affermato: “Il problema con North Stream 2 non è che sia stato fatto saltare in aria. Il problema è che è stato costruito”.

Al duetto polacco non poteva mancare l’apporto baltico. Il primo ministro lituano, Inga Ruginiene, ha dichiarato: “Non è certamente nell’interesse della Polonia, né nell’interesse della decenza e della giustizia, perseguire questo cittadino o estradarlo in un altro Paese”.

Cosa stanno cercando di nascondere, si chiede l’ottimo Wolfgang Munchau su eurontelligence.com? Ricordate la vicenda?

Il 26 settembre 2022, a 7 mesi dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, una serie di esplosioni sottomarine, tra la Danimarca e la Svezia, mette fuori uso i gasdotti North Stream 1 e North Stream 2, costruiti per trasportare gas naturale dalla Siberia alla Germania. L’attentato è stato il più grande attacco alle infrastrutture europee dalla Seconda Guerra mondiale.

Vale ricordare che, alla Casa Bianca, il 7 febbraio 2022, in una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, affermò di voler mettere fine al North Stream, sempre contrastato dagli USA, nel caso in cui la Russia avesse invaso l’Ucraina.

Vale anche evidenziare che il gas via North Stream aveva un prezzo pari a meno della metà dell’analogo carburante acquistato dagli Stati Uniti in sostituzione. Vale infine sottolineare che, anche a causa dell’impennata dei costi dell’energia conseguenti al sabotaggio, la manifattura tedesca è da allora in contrazione e che i contraccolpi diretti (i maggiori costi dell’approvvigionamento energetico) e indiretti (per i fornitori delle imprese tedesche) hanno varcato i confini teutonici e zavorrato le già anemiche economie europee.

In sintesi, il sabotaggio dei gasdotti ha dato visibilità esemplare al sacrificio delle economie reali del continente, vittime della guerra permanente con la Russia.

A caldo, i corifei della verità furono rapidi a puntare il dito verso il Cremlino, sebbene fosse incomprensibile la ragione per cui lo “zar” si sarebbe dovuto privare di una preziosissima fonte di dollari in un quadro di sanzioni economiche e finanziarie crescenti, mentre era comprensibilissimo, benché sleale e pericoloso tra alleati, l’interesse di Kiev anche a promuovere una reazione più decisa verso Mosca da parte del riluttante governo di Berlino.

Tuttavia, i fatti hanno la testa dura, sebbene poco attenzionati dalla nostra informazione quando sono fuori linea narrativa. Da allora, tenaci, iniziano a emergere, fino a portare all’incriminazione da parte dalla procura federale di Berlino di alcuni cittadini ucraini ritenuti ritenuti responsabili dell’attentato portato a termine con la collaborazione polacca.

Così, per uno dei sospettati, arrestato a settembre in Polonia in esecuzione di mandato europeo, il pubblico ministero tedesco presenta richiesta di estradizione alle autorità di Varsavia. La stessa richiesta arriva all’Italia per l’estradizione in Germania di Serhii Kuznietsov, ex capitano dell’esercito ucraino, arrestato a fine agosto scorso intorno a Rimini, in esecuzione del medesimo mandato europeo, in quanto capofila degli accusati dell’attentato sotto il Baltico.

Anche in merito all’imputato detenuto in Italia, il Tribunale di Berlino dovrà attendere: un paio di giorni fa, la nostra Corte di Cassazione ha annullato, per impropria qualificazione giuridica dei fatti, la decisione con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato l’accoglimento della richiesta di estradizione da parte del Tribunale di Bologna. Gli ha rinviato il caso al fine di rivalutazione da altro collegio.

Insomma, il processo per il sabotaggio di North Stream non s’ha da fare. I nostri valori, il primato della legge, lo stato di diritto, la giustizia, anche stavolta, in nome della ragion di Stato, possono essere sospesi. Ma qual è la ragione? Quali interessi copre?

Le classi dirigenti europee, nella lettura di Mosca come “minaccia esistenziale” continuano a colpire lavoratori e piccole imprese del Continente. Sempre più delegittimate in casa, come evidenzia da ultimo il crollo del poster boy dei “riformisti” in Francia e la conquista del podio da parte di AfD nei sondaggi in Germania, puntano sulla guerra premente alla Russia e sul sostegno delle corporazioni dell’industria della difesa e della finanza, USA in primis, per rimanere a galla.

Non a caso, anche l’establishment “liberale” italico, indifferente all’involuzione autoritaria dall’altra parte dell’Atlantico, dai suoi giornali giustifica le minacce, commerciali e non solo, di Donald Trump a Pedro Sánchez che, malmesso in Spagna, per riconquistare il suo popolo resiste all’insensata richiesta (fino al 5% del Pil) di acquisto di armamenti Made in USA imposta dalla Casa Bianca agli Stati Nato e osa prendere le distanze dai criminali atti israeliani a Gaza. È un richiamo all’ordine anche per il Pd che, timidamente, tenta un’interpretazione autonoma del vincolo esterno.

Rimanere ancillari a Washington e al suo tentativo di resistere al tramonto del “secolo americano” non è nell’interesse nazionale di nessuno nella “vecchia Europa”.

