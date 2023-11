Nordafricano cerca di fare acquisti con bancomat rubato/ Sindaco di Arzergrande lo insegue e lo placca

Il sindaco di Arzergrande, in provincia di Padova, è stato protagonista di un gesto “eroico”: Filippo Lazzarin ha infatti bloccato uno straniero che stava utilizzando un bancomat rubato. Come riporta PadovaToday.it, l’episodio si è verificato presso il centro commerciale Piazzagrande nella giornata di domenica scorsa, 26 novembre 2023. Ad un certo punto lo stesso Lazzarin, che è anche il direttore generale del megastore di via Sanguinazzi, ha sentito le guardie che urlavano e vedendo l’uomo in fuga si è dato all’inseguimento dello stesso e con un tuffo, una scena da film, gli si è gettato addosso, bloccandolo poi a terra.

Nel contempo era stato già lanciato l’allarme al 112 e nel giro di pochi minuti gli uomini delle forze dell’ordine si sono recate sul luogo segnalato, fermando così il malvivente. Quella di domenica 26 era già una giornata natalizia presso il centro commerciale Piazzagrande, ma l’atmosfera magica è stata rotta da questo episodio spiacevole che ha visto un nordafricano mentre pretendeva di pagare la merce con un bancomat presumibilmente rubato, in quanto intestato ad una donna.

NORDAFRICANO CERCA DI FARE ACQUISTI CON BANCOMAT RUBATO: LA SEGNALAZIONE DELLE CASSIERE POI…

Più di una cassiera si è accorta di questa anomalia e alla fine è stata avvisata la direzione, e quando il ladro ha capito di essere stato scoperto ha provato a fuggire in fretta e furia, ma la sua corsa è stata interrotta dal sindaco Filippo Lazzarin che in seguito lo ha consegnato ai vigilantes e a loro volta ai carabinieri della compagnia locale. L’uomo è stato arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

La notizia è giunta anche al ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, che commentandola tramite la sua pagina Instagram ufficiale ha scritto: “Quando ha visto uno sconosciuto correre verso l’uscita del centro commerciale Piazzagrande e i vigilantes che urlavano, Filippo Lazzarin, direttore generale del megastore e primo cittadino di Arzergrande, non ci ha pensato due volte. Si è messo all’inseguimento del ladro e con un tuffo è riuscito a gettarlo a terra. L’allarme al 112 è stato tempestivo e per il malvivente marocchino è arrivato l’arresto”.

