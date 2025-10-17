Riforma della giustizia, il ministro Nordio all'Anm: "Inopportuno dibattito su referendum in tribunale". E sul caso Moccia manda un segnale al Csm

Dalla giustizia minorile alla rieducazione dei detenuti, senza dimenticare le criticità del sistema giudiziario italiano: sono diversi i temi affrontati da Carlo Nordio nell’intervista rilasciata a Il Mattino in occasione del carcere minorile di Nisida.

Fare in modo che i giovani detenuti, una volta usciti dal carcere, non tornino a delinquere è la sfida della rieducazione e del reinserimento sociale secondo il ministro della Giustizia, perché serve a ridurre la recidiva. Per il Guardasigilli non bisogna puntare a pene più dure: la soluzione è educare al rispetto e alla dignità umana, non punire di più.

Nordio: "Riforma giustizia non è punitiva per i magistrati"/ "Da Pd una pericolosissima chiamata alle armi"

RIFORMA GIUSTIZIA, LE PROTESTE DELLE TOGHE

Sul fronte politico-giudiziario, Nordio si è soffermato anche sul referendum riguardante la separazione delle carriere dei magistrati. A suo giudizio, non è opportuno che la discussione su un tema così delicato si svolga all’interno dei tribunali, perché ciò potrebbe dare ai cittadini l’impressione di una magistratura schierata politicamente, quando invece dovrebbe restare neutrale e indipendente.

GIUSTIZIA/ 2. "Bene il governo sulle carriere separate, il referendum è previsto dalla Costituzione"

Il riferimento è alla cosiddetta notte bianca della giustizia promossa dall’Associazione nazionale magistrati per il 18 ottobre al Palazzo di Giustizia di Napoli, evento da cui dovrebbe nascere un comitato contrario alla riforma. «Non trovo opportuno che all’interno dei palazzi di giustizia vi siano dibattiti su un referendum che rischia di assumere un connotato politico», ha dichiarato Nordio.

NORDIO, MESSAGGIO AL CSM SU CASO MOCCIA

Ma Nordio ha parlato anche del caso Moccia: a Napoli c’è stata la scarcerazione di 15 imputati nel processo alla famiglia camorristica per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il ministro ha riconosciuto le carenze strutturali della giustizia, chiedendo più attenzione da parte del Csm affinché si eviti che i giudici impegnati in processi complessi vengano trasferiti, costringendo a ricominciare tutto da capo.

GIUSTIZIA/ 1. “Separazione delle carriere, tradito ancora il metodo costituzionale”

A Napoli poi ci sono penalisti in sciopero contro il calendario troppo intenso del processo Moccia: a tal riguardo, Nordio difende il diritto di sciopero, ma ha precisato che in settori sensibili come giustizia e sanità deve essere esercitato con molta cautela, per non danneggiare i cittadini.

Infine, ha parlato dell’emergenza carceri, spiegando che il governo Meloni sta lavorando su aspetti diversi, dalle nuove strutture ai percorsi alternativi per tossicodipendenti, fino alla limitazione della carcerazione preventiva.

L’INTERVENTO DI NORDIO AL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Nelle ultime ore, invece, Nordio è intervenuto al Congresso nazionale forense, dialogando con il suo presidente Francesco Greco: in primis ha annunciato il ritorno all’oralità del processo, quindi delle udienze in presenza e con il contraddittorio diretto tra le parti. Alcune norme introdotte dall’ex ministra Cartabia durante la pandemia avevano reso frequente la trattazione scritta o le udienze a distanza, ma saranno superate. Nordio, infatti, ha confermato che, dopo aver affrontato il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, il governo interverrà sul tema della giustizia per riportare il processo a una dimensione più orale, sia nel penale sia nel civile.

Greco ha chiesto anche l’aggiornamento delle tariffe professionali entro dicembre, una richiesta accolta da Nordio, che ha promesso di completare il lavoro entro l’inizio del prossimo anno, spiegando però che la burocrazia ministeriale è complessa e “bizantina”.

Greco ha chiesto anche la revisione del regolamento per gli avvocati nell’ufficio legislativo del ministero, dove ricevono un rimborso spese, non un vero compenso. Un’istanza condivisa da Nordio, sebbene non ritenga che la questione sia facile da risolvere.

Per quanto riguarda i giudici di pace, Nordio ha ammesso che è stato un errore dei governi precedenti aumentare le competenze dei giudici di pace senza potenziare gli organici, comunque la questione verrà affrontata col Csm, a cui è stato chiesto un incontro. Due le soluzioni: la riduzione delle competenze o l’aumento del personale e degli stipendi.