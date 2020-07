Nordio: hanno fatto fuori Berlusconi/ “Sentenza scandalo, retroattività Severino e..”

«La sentenza Mediaset e l’estromissione di Berlusconi dalla politica attiva? Fretta sospetta e forzature a senso unico»: secondo il magistrato, ora in pensione, Carlo Nordio è proprio in quel modo che “hanno fatto fuori” (politicamente) Silvio Berlusconi dopo il caso Mediatrade. L’ex giudice di Venezia dunque non solo dà ragione al suo ex collega Amedeo Franco nel parlare di «plotone di esecuzione» e «sentenza pilotata» sul caso Mediaset, nell’ultima intervista a Libero Nordio si sofferma su tutti i dettagli della complessa macchina giudiziaria nei rapporti con il leader di Forza Italia: «è stato detto e ripetuto che bisognava processarlo il 31 luglio 2013 perché i reati a suo carico si sarebbero prescritti il primo agosto di quell’anno. E invece questo non era vero. Era una balla», spiega il magistrato che comunque spiega come il calcolo della prescrizione fatto allora sia stato un errore, non una malafede «non arrivo a sospettare tanto da parte di colleghi». La fretta per arrivare a sentenza, messa dal grand bailamme mediatico di 7 anni fa, ha condotto all’errore in primis sui tempi della prescrizione: «L’impressione che ho avuto allora è che ci fosse stata una accelerazione inusuale, con un “cronoprogramma” ben diverso da quello degli altri processi», spiega ancora Nordio nella lunga intervista di Cristiana Lodi.

NORDIO “SCANDALOSA LA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE SEVERINO”

In merito agli ulteriori “scandali” che vi sarebbero dietro alla sentenza Berlusconi, la giornalista di Libero fa notare a Nordio come tra accuse, contro-repliche del giudice Esposito e degli altri presenti in Corte di Cassazione per quella sentenza storica (che diede l’inizio alla fine della centralità di Berlusconi nella politica italiana) nessuno nel Csm ha commentato alcunché. Ecco, il giudizio del magistrato oggi editorialista del Messaggero è durissimo: «penso che dopo la vicenda Palamara, che peraltro ha rivelato cose note a tutti, il Csm così com’è andrebbe soppresso, e sostituito da un organo costituito da membri sorteggiati tra i magistrati di Cassazione, i docenti universitari e i presidenti dei consigli forensi. Tutte persone, per definizione, intelligenti e preparate». Chiosa finale sul vero scandalo, secondo Nordio, dell’intera vicenda Berlusconi-Mediatrade: «la legge Severino è stata la pagina più vergognosa della vicenda che ha portato all’estromissione di Berlusconi dalla politica attiva». Come spiega Nordio infatti, la legge prevede la rimozione del condannato ancor prima della sentenza definitiva e di per sé già questo è molto grave: «Quello che è intollerabile è che sia stata applicata retroattivamente, cioè per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore». Nordio poi non risparmia critiche all’intero mondo di sinistra che sulla vicenda definisce «molto goffo […]. Cacciare via dal Parlamento un membro eletto è un provvedimento afflittivo, e come tale irretroattivo. Fui uno dei primi a sostenerlo. E il fatto che molti giuristi abbiano privilegiato la ragion politica all’elementare interpretazione della norma in senso garantista mi ha disgustato. Oggi vedo che quasi tutti ammettono l’errore. E speriamo che fosse solo un errore».



