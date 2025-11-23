Nordio torna a parlare della riforma della giustizia: il ministro nega ingerenze politiche dopo la separazione delle carriere criticata dall'Anm

Torna a parlare della sua riforma “bandierina” il ministro della Giustizia Carlo Nordio attualmente impegnato a portare acqua al suo mulino per accrescere il favore attorno alla riforma che dovrebbe aprire le porte alla separazione delle carriere all’interno della magistratura, mentre sull’altro fronte il comitato per il no al referendum è impegnato in senso opposto: uno scontro che Nordio – spiega il ministro sulle pagine di Avvenire – spera non si trasformi in un tema politico, auspicando che gli italiani capiscano che non si tratta di “pro o contro il Governo” ma di un tema di “efficienza della Giustizia”.

Soffermandosi – come ha già fatto in altre sedi – sulle ragioni del Comitato per il no alla riforma, il ministro Nordio ci tiene nuovamente a ricordare che non vi è alcun rischio per l’autonomia della magistratura visto che eliminerebbe l’attuale sistema delle “correnti” – che definisce come i “partitini di cui è composta l’Anm” – che godono di un “enorme potere” con il quale decidono “il destino [dei] magistrati”; ricordando anche che la stessa riforma sancisce ancora una volta il “principio dell’autonomia e indipendenza dei magistrati“.

D’altra parte, in ogni caso, il ministro Nordio si dice assolutamente pronto e disposto a “un incontro coi vertici dell’Anm” per discutere sulle loro perplessità sulla riforma e dare seguito anche a quell’incontro “nella trasmissione di Bruno Vespa” che aveva già concordato con il “presidente (..) Cesare Parodi” e che è poi stato annullato per ragioni che il ministro Nordio non conosce; precisando anche che dopo il dovuto confronto con l’Anm, parlerà volentieri anche con i promotori del Comitato per il no.

Al di là della riforma sulla separazione, Nordio ci tiene anche a ricordare che l’azione del governo si estenderà anche ad altre norme, tra le quali cita “la digitalizzazione del sistema giudiziario” e il “potenziamento delle risorse” grazie al quale si riuscirà a colmare “gli organici dei magistrati” e degli amministrativi che li accompagnano: riforme in parte già messe in campo e che hanno permesso di ridurre “del 20%” la durata media dei processi civili e del “28%” quella dei processi penali.

Similmente, il ministro Nordio nega che l’introduzione di nuovi reati e aggravanti stia pesando sul sistema giudiziario, facendo l’esempio della norma sui “rave party” che non ha portato in carcere nessuno ma ha permesso di “estinguere il fenomeno”; mentre sul sovraffollamento delle carceri ricorda – in chiusura – di essere al lavoro sulla “carcerazione preventiva” prima della “sentenza definitiva”, sul rimpatrio degli “stranieri nelle carceri” e sul potenziamento dei sistemi di “trattamento dei tossicodipendenti”.