Norina Cristofoli e Bartolomeo Rocca, chi sono e sono esistiti davvero?/ Lei amore di Francesco Baracca, lui…

Questa sera su Rai 3 torna in onda ‘I cacciatori del cielo’, la storia avvincente della nascita dell’aviazione militare italiana, raccontata attraverso le gesta eroiche di tre uomini: il maggiore Francesco Baracca, il Capitano Ruggero Piccio, e Bartolomeo Rocca.

Se i primi due sono personaggi realmente esistiti, Bartolomeo Rocca è in realtà un personaggio di finzione che interpreta il meccanico dell’aereo dell’amico fraterno Francesco Baracca. Ad interpretarlo è Andrea Bosca, che in un’intervista a SuperguidaTv l’ha così descritto: “L’aspetto che più mi ha colpito è quello che riguarda il rapporto tra Bartolomeo e Francesco. Il mio personaggio inizia a studiare grazie a Baracca e crescendo finisce per approcciarsi ad una realtà diversa da quella a cui era abituato. Bartolomeo ha una grande passione e anche se non sa come codificarla riesce a creare qualcosa con il suo ingegno. E’ un uomo che ha una grande dignità”.

Chi è Norina Cristofoli, grande amore di Francesco Baracca

Se Bartolomeo Rocca è un personaggio fittizio, Norina Cristofoli è invece più che reale. Nata nel 1902 a Tolmezzo, voce della lirica nazionale tra le più celebri del Novecento, Norina è stato il grande amore di Francesco Baracca. Ha solo 16 anni quando lo incontra per la prima volta a Udine, poco prima dell’offensiva di Caporetto, ad un ballo. Pochi sguardi ed è subito amore. I due si frequentano di nascosto per un mese, ma la disfatta di Caporetto obbliga Norina e la sua famiglia a fuggire da Udine per rifugiarsi a Milano. L’amore tra Baracca e la 16enne non si spegne ma è anzi alimentato da un assiduo scambio di lettere, tuttavia non troverà mai la sua realizzazione. Baracca infatti morirà poco dopo sul Montello, vicino a Nervesa della Battaglia, abbattuto in guerra a soli 30 anni.

