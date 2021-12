Norma Martelli, moglie Nicola Piovani/ “Con i figli non sono un padre invadente”

Nicola Piovani, vincitore di un Premio Oscar, è tra i più importanti musicisti e compositori italiani. La sua musica fa da colonna sonora a tantissimi film di successo e tra le musiche più belle che abbia scritto ci sono quelle de La Vita è Bella, colonna sonora del bellissimo film di Roberto Benigni. Nicola Piovani collabora con tantissimi registi italiani tra cui Marco Bellocchio, Mario Monicelli, i fratelli Taviani, Nanni Moretti, Federico Fellini, Giuseppe Tornatore, Roberto Benigni, Michele Placido e tanti altri.

Marisa Laurito: "Attaccata dai no vax"/ "Mi hanno detto che sono una tossica"

Oltre ad aver dedicato la propria vita alla musica, Piovani non ha trascurato la propria vita privata. Da anni, infatti, è sposato con l’attrice Norma Martelli. La coppia ha coronato il proprio amore con la nascita di due figli maschi proteggendo la propria privacy e vivendo sempre il proprio privato in modo discreto e riservato.

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona: "Jessica tra baci e balletto hot, imbarazzante"

Norma Martelli, moglie Nicola Piovani: la famiglia è la vera ricchezza del musicista

Dei figli di Norma Martelli e Nicola Piovani si sa pochissimo. Anche i nomi, infatti, sono top secret. Tuttavia, dei propri figli ha parlato lo stesso Nicola Piovani che, in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair, raccontava delle scelte professionali dei figli che hanno intrapreso una strada diversa da quella del musicista.

“Il fatto che non siano musicisti mi aiuta a non essere un padre invadente. Parlo con loro di matematica: sono io l’allievo, l’ignorante che fatica a capire. Se facessero i musicisti mi comporterei invece in modo un po’ arrogante e saputo. Da quando i miei ragazzi sono autonomi, non ho più tanta paura della morte. Anche invecchiare l’ho accettato come un fatto naturale”, raccontava Piovani.

Linneo, il cane di Blanca/ Il vero nome è Fiona, adottata nel 2018 da Marco Straccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA