Norma Martelli, moglie Nicola Piovani/ “Gli ultimi sono più coraggiosi perché…”

L’attrice e regista Norma Martelli è anche nota per essere la moglie del celebre compositore italiano Nicola Piovani, autore di numerose colonne sonore per il piccolo e il grande schermo, con un premio Oscar conquistato per le musiche meravigliose de “La vita è bella“. Ma cosa sappiamo esattamente sulla sua dolce metà e su tutta la sua famiglia? In realtà non sono molte le informazioni reperibili in rete, tuttavia si sa che Norma e Nicola sono genitori di due figli che hanno scelto percorsi diversi rispetto ai genitori, studiando ingegneria e fisica.

Per quanto riguarda la moglie del compositore, sappiamo che è un’attrice e regista televisiva e teatrale, ha collaborato anche con il marito Piovani, con cui ha fondato la compagnia teatrale la “Compagnia della Luna“, messa in piedi con la collaborazione dei colleghi Lello Arena e Vincenzo Cerami.

Norma Martelli e la missione di dare voce agli ultimi

In una interessante intervista rilasciata a Stampacritica.it, l’attrice e regista Norma Martelli aveva raccontato la sua missione di voler dare voce a chi non ne ha, ovvero agli ultimi della società. “Molto spesso gli ultimi la parola se la prendono con tale coraggio, che a noi non resta che imparare e possibilmente amplificare quelle voci. Scrivere un testo sui diritti umani e sui diritti delle donne in particolare, è sempre un atto doveroso che diventa spesso denuncia”, le sue parole.

Tra i lavori più apprezzabili della Martello possiamo sicuramente segnalare l’interpretazione nel film dei fratelli Taviani “La notte di San Lorenzo“, ma anche il suo ruolo nella pellicola di Giuseppe Tornatore “Stanno tutti bene” nel 1990.

