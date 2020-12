Norma Martelli, moglie Nicola Piovani/ “I nostri figli? Nessuno dei due è musicista!”

Nicola Piovani è celebre per essere un pianista, compositore, direttore d’orchestra, per aver scritto le musiche de La Vita è Bella, colonna sonora del bellissimo film premio Oscar di Roberto Benigni. Molto meno si sa, invece, sulla vita privata. Non tutti sanno infatti che Piovani è sposato con l’attrice Norma Martelli, dalla quale ha avuto due figli maschi. “Il fatto che non siano musicisti mi aiuta a non essere un padre invadente. Parlo con loro di matematica: sono io l’allievo, l’ignorante che fatica a capire. Se facessero i musicisti mi comporterei invece in modo un po’ arrogante e saputo. Da quando i miei ragazzi sono autonomi, non ho più tanta paura della morte. Anche invecchiare l’ho accettato come un fatto naturale”, ha raccontato Piovani qualche tempo fa a Vanity Fair.

Chi è Norma Martelli, moglie di Nicola Piovani: attrice e regista

Norma Martelli è un’attrice, regista e, come fa sapere Donnaglamour, fa parte della Compagnia della Luna, fondata da Nicola Piovani con Lello Arena e Vincenzo Cerami. La compagnia ha l’obiettivo di dare voce anche a chi spesso non ce l’ha, ai cosiddetti ‘ultimi’. “Molto spesso gli ultimi la parola se la prendono con tale coraggio, che a noi non resta che imparare e possibilmente amplificare quelle voci. Scrivere un testo sui diritti umani e sui diritti delle donne in particolare, è sempre un atto doveroso che diventa spesso denuncia“, ha dichiarato la Martelli in un’intervista di qualche tempo fa a stampacritica.it.



