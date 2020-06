Norman Seeff, marito Taryn Power/ 4 anni di matrimonio e una figlia

Norman Seeff è stato il marito di Taryn Power, la sorella di Romina Power morta dopo una lunga lotta contro la leucemia. La coppia è stata sposata dal 1978 al 1982, anno della morte del fotografo che durante la sua carriera ha scattato personaggi di fama mondiale come Robbie Robertson, Patti Smith, Robert Mapplethorpe, Andy Warhol e tanti altri. Classe 1939, Norman è nato a Johannesburg in Sud Africa dove ha frequentata la facoltà di scienza e arte presso la King Edward VII School laureandosi con lode. Giovanissimo a soli 17 anni si fa apprezzare come giocatore della campionato nazionale sudafricano di calcio e diversi anni dopo prende la qualifica come medico. Per diversi anni si occupa di medicina lavorando presso il Chris Hani Baragwanath Hospital di Soweto. A 30 anni però decide di inseguire i propri sogni: l’arte e la fotografia e così lascia il Sud Africa per trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

Norman Seeff: il grande successo come fotografo in America

Norman Seeff arriva così a New York dove le sue fotografie cominciano a farsi apprezzare dalla gente che conta e in particolare da Bob Cato, famoso designer grafico che lo introduce negli ambienti della grande mela. E’ la svolta per Norman che comincia a scattare le prime copertine di dischi fino al primo grande incarico con The Band. Seguono ritratti ed immagini per le più importanti personalità americane. Una carriera in ascesa che lo porta a diventare anche professore di Fotografia al Bennington College in Vermont. Qualche anno dopo grazie a Cato lascia New York per trasferirsi a Los Angeles dove ricopre il ruolo di direttore creativo della United Artists Records conquistandosi diverse nomination ai Grammy Awards. Le sue sessioni fotografiche diventano un cult al punto da filmare con Ike & Tina Turner con cui collabora per più di 35 anni. Proprio in America conosce la donna della sua vita: Taryn Power. I due si sposano nel 1978 e due anni dopo diventano genitori di una figlia di nome Tai Seeff.

