Norvegia, 23 anziani morti dopo vaccino Pfizer/ Dalla Cina “Quelli a mRna pericolosi”

Allarme in Norvegia per 23 morti associate alla vaccinazione anti Covid di Pfizer-BioNTech. Lo ha annunciato l’Agenzia del farmaco norvegese (Norwegian Medicines Agency) in una nota ufficiale che è stata ripresa dal Guardian. Il medico capo della NoMa, Sigurd Hortemo, ha spiegato che dalle valutazioni condotte è emerso che le reazioni avverse comuni ai vaccini a mRna, come febbre e nausea, potrebbero aver contribuito ad un esito fatale in alcuni pazienti anziani e fragili. Dunque, si è aperto un caso in merito al vaccino visto che nella sperimentazione sono stati inclusi pochi over 85 e non sono stati coinvolti pazienti instabili o con patologie in fase acuta. Sulla vicenda è intervenuto il Norwegian Institute of Public Health, spiegando a Bloomberg che nei pazienti fragili “anche gli effetti collaterali relativamente lievi dei vaccini possono avere gravi conseguenze”. Inoltre, hanno spiegato che “per coloro che hanno comunque una vita residua molto breve, il beneficio del vaccino può essere marginale o irrilevante”.

NORVEGIA, 23 ANZIANI MORTI DOPO VACCINO PFIZER

Di questi 23 decessi, tredici sono stati sottoposti ad autopsia, da cui è emerso che lievi effetti collaterali, che sono piuttosto comuni nei vaccini, hanno avuto una incidenza determinante in questi pazienti di età molto avanzata e con molte fragilità legate all’età. Questo però non vuol dire che solo i pazienti giovani debbano essere coinvolti nella campagna vaccinale, precisa il Norwegian Institute of Public Health. “Ma rappresenta un dato che va studiato e valutato per quanto riguarda la risposta al siero Pfizer”. E chiariscono che non è “nulla di particolarmente allarmistico, soprattutto in considerazione della bassissima percentuale di effetti collaterali (lievi, anche se incidenti su pazienti molto anziani) rispetto alle somministrazioni effettuate in Norvegia”. L’Agenzia del farmaco norvegese ritiene inoltre che non ci sia un nesso di causa effetto tra vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech e morte. “Stiamo vaccinando gli anziani e gli ospiti in casa di riposo con gravi patologie, quindi è previsto che un certo numero di decessi possa accadere in prossimità della vaccinazione”.

DALLA CINA “STOP A VACCINI A MRNA, PERICOLOSI”

Esperti sanitari cinesi hanno intanto invitato la Norvegia e altri paesi a sospendere l’uso dei vaccini anti Covid a base di mRna prodotti da aziende come Pfizer, soprattutto tra gli anziani. Global Times China cita un immunologo cinese, che ha chiesto di restare anonimo, secondo cui “il nuovo vaccino a mRna è stato sviluppato in fretta e non è mai stato usato su larga scala per la prevenzione delle malattie infettive, quindi la sua sicurezza non è stata confermata per un uso su larga scala nell’uomo”. Ma sostiene anche che gli anziani, soprattutto gli over 80, debbano essere esclusi dalla campagna vaccinale, in quanto hanno un sistema immunitario più debole e sono più inclini a effetti negativi. Nel loro caso si dovrebbe puntare su farmaci per rinforzare il sistema immunitario. La testata cita poi altri esperti, tra cui Yang Zhanqiu, virologo dell’Università di Wuhan, secondo cui le morti registrate in Norvegia dimostrano che l’efficacia dei vaccini a mRna non sia così buona come ci si aspettava. Inoltre, ha dichiarato che i vaccini cinesi sono “inattivati”, prodotti cioè a partire da microrganismi inattivati o morti, quindi “hanno una tecnologia più matura”. Un esperto sanitario di Pechino, anche lui rimasto anonimo, ha aggiunto al Global Times che in Cina si stanno vaccinando persone tra 18 e 59 anni perché sugli over 60 e under 18 ci sono sperimentazioni ridotte, quindi non ci sono sufficienti informazioni su efficacia ed effetti collaterali per questi due gruppi.



