Vescovi norvegesi contro la proposta di legge sull'eutanasia legale esortano cattolici a non sostenere partiti che non difendono la dignità della vita

Norvegia, in vista delle elezioni che si svolgeranno il prossimo 8 settembre, due vescovi cattolici hanno lanciato un appello a tutti i fedeli, invitandoli a scegliere con cura il partito per cui votare e non lasciarsi coinvolgere al supporto all’eutanasia che alcuni politici stanno proponendo. Proprio recentemente infatti, si è riacceso il dibattito nel paese per una proposta di legge che potrebbe rendere legale il suicidio assistito, ipotesi che sta ottenendo sempre più consensi e da varie correnti politiche.

Per questo, in qualità di rappresentanti della Chiesa, il vescovo Erik Varden di Trondheim e Fredrik Hansen di Oslo, hanno scritto e pubblicato una lettera indirizzata a tutti i 160mila membri della comunità cattolica norvegese, chiedendo loro di fare una scelta consapevole e seguire il principio della dignità della vita umana, perchè: “nessuna persona, che sia un bambino non ancora nato, un malato incurabile, un rifugiato appena arrivato o una vittima di violenza o di tratta di esseri umani, può essere messa da parte o considerata di valore inferiore ai ricchi, ai potenti o ai famosi“.

Norvegia, lettera di due vescovi alla comunità cattolica prima del voto: “preoccupati per la crescita del sostegno all’eutanasia”

Due vescovi norvegesi hanno pubblicato una lettera per chiedere ai cattolici di ponderare bene la propria scelta di voto alle prossime elezioni, mettendoli in guardia dal pericolo di sostenere alcuni partiti che stanno promuovendo una proposta di legge per rendere legale l’eutanasia. Nel messaggio pastorale, che sottolinea la preoccupazione per la crescita del sostegno alla legge per il suicidio assistito da parte dei politici, hanno voluto in particolare evidenziare che la comunità di fedeli, che rappresenta il 3,5% di tutta la società del paese, in vista del dovere impegnativo del voto, dovrebbe fare una scelta consapevole.

Principalmente per difendere la dignità della vita umana e i valori inviolabili, dal concepimento alla morte naturale, che da sempre la chiesa difende, esortandoli ad ispirarsi alla dottrina sociale cattolica. Non solo sul tema del fine vita ma anche sugli altri argomenti affrontati dalla politica durante le campagne elettorali, quali la povertà, l’educazione dei bambini, il rafforzamento della famiglia e la libertà religiosa.