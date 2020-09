Norvegia: quarantena a chi arriva da Italia/ “Sconsigliati viaggi non essenziali”

La Norvegia ha deciso di imporre la quarantena obbligatoria di 10 giorni a coloro che arrivano da alcuni Paesi tra cui anche l’Italia e la Slovenia. E’ quanto si apprende da un comunicato ufficiale del ministero norvegese degli Esteri. Il Paese scandinavo avrebbe inoltre sconsigliato i viaggi non essenziali in entrambi gli Stati al fine di ridurre il più possibile la diffusione dei contagi da Coronavirus. La misura restrittiva che riguarderà i turisti e non solo, sarà attiva a partire dal prossimo sabato 5 settembre. Stando a quanto riferisce RaiNews, che riporta integralmente la nota ministeriale: “Alla luce della valutazione settimanale dell’Istituto norvegese di sanità pubblica sulla situazione del Covid-19, il governo ha deciso di sconsigliare viaggi non essenziali in questi paesi”. Il riferimento è, non solo ad Italia, San Marino, Slovenia e Stato del Vaticano, considerati paesi che “stanno passando da ‘giallo’ a ‘rosso’ sulla mappa dello stato della quarantena all’arrivo in Norvegia dall’Europa”.

NORVEGIA: QUARANTENA DI 10 GIORNI A CHI ARRIVA DA ITALIA

E così, secondo quanto si legge nella nota diffusa dal Ministero degli Esteri della Norvegia, “Dal 5 settembre a chiunque arrivi in Norvegia da questi paesi sarà richiesto di mettersi in quarantena per 10 giorni”. Una misura che si va ad aggiungere alle altre restrizioni introdotte nelle ultime settimane al fine di far fronte all’aumento dei casi di Coronavirus. Di contro, spiega Il Fatto Quotidiano online, vengono alleggerite le misure imposte fino ad ora ai viaggiatori provenienti da Cipro. Le restrizioni restano valide per i principali Paesi dell’Unione Europea tra cui Spagna, Francia e Germania. In base all’andamento della pandemia da Coronavirus, l’elenco viene settimanalmente aggiornato, con ulteriori Paesi o eventuali alleggerimenti delle misure restrittive finora imposte. Tra i viaggi non essenziali sconsigliati dal ministero, aggiunge Adnkronos, anche quelli in verso i seguenti paesi e regioni dello spazio Schengen/See: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Regno Unito e alcune regioni della Svezia e della Danimarca.



