Norvegia, rilevate radiazioni nucleari di iodio radioattivo I-131/ Nessuno sa da cosa siano scatenate

Sta preoccupando quanto accaduto nelle scorse ore in Norvegia, ovvero, la rilevazione di un picco di radiazioni nucleari ritenuta anomala. Cosa sta accadendo? Secondo quanto riferisce SkyTg24 attraverso il proprio portale, la Direzione per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza nucleare norvegese (Dsa) avrebbe diramato un comunicato ufficiale in cui evidenzia di aver rilevato appunto delle radiazioni nucleari “di origine sconosciuta” nella stessa nazione. Sono stati in particolare segnalati dei “livelli di iodio radioattivo a Tromsø”. La nota precisa che si tratta di quantità molto basse, e che sono state individuate presso la stazione di filtraggio situata nel nord del Paese, ma la vicenda resta al momento un mistero, visto che nessuno fra gli addetti ai lavori sa spiegarsi da cosa derivino queste radiazioni. Le misurazioni, precisa SkyTg24, sono state effettuate nella settimana fra il 21 e il 26 marzo scorsi presso il laboratorio High North in Norvegia.

Oslo ha deciso di installare diverse misurazioni in tutto il Paese per monitorare appunto il livello di radioattività nell’aria sopra la nazione, e secondo quanto specificato dall’autorità per la sicurezza, le concentrazioni misurate non comporterebbero comunque dei problemi per la salute dell’uomo così come per l’ambiente. Il problema principale è che nessuno sa spiegarsi da cosa siano scatenate, ed è quello che sta facendo preoccupare gli scienziati e gli esperti.

NORVEGIA, RILEVATE RADIAZIONI NUCLEARI DI IODIO I-131: CHE COSA È LO IODIO RADIOATTIVO

Nel comunicato della DSA si fa riferimento in particolare allo iodio radioattivo che è conosciuto come I-131, un isotopo radioattivo con “una breve emivita (ovvero il parametro farmacocinetico che indica il tempo richiesto per ridurre del 50% la concentrazione plasmatica di un farmaco) di otto giorni”, precisa SkyTg24.it.

Ciò suggerisce che il rilascio nell’atmosfera della radioattività sia avvenuto di recente, e lo stesso, inoltre, sta ancora decadendo al suolo e la decadenza si completerà soltanto nei prossimi mesi. L’isotopo proviene da un reattore nucleare e stando al The Barent Observer, piccole quantità di I-131 sono già state registrate nel Paesi del Nord Europa negli ultimi tempi, tutte però di dubbia provenienza.

