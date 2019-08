Norvegia, sparatoria in moschea vicino Oslo/ Attentato? “Colpita una persona”

Un’altra sparatoria, stavolta in Norvegia. È avvenuta in una moschea a Baerum, una cittadina vicino Oslo. Lo ha reso noto la polizia, spiegando che una persona è stata colpita. Stando a quanto riportato dal giornale norvegese Dagbladet, ci sarebbe un arresto. Non è ancora chiaro in che condizioni sia la persona colpita e quindi se sia gravemente ferita. Quel che al momento si sa è che un uomo armato, bianco e vestito con casco e uniforme, ha seminato il panico nell’al-Noor Islamic Center. La polizia di Oslo su Twitter ha confermato la sparatoria e di aver arrestato il responsabile. «Una persona è stata colpita. Le loro ferite sono sconosciute», recita il tweet. In un altro invece gli investigatori hanno scritto: «Niente indica che ci siano più persone coinvolte». Intanto diverse ambulanze sono accorse vicino alla moschea. Invece un elicottero sorvola la città e controlla la zona dove è avvenuta la sparatoria.

NORVEGIA, SPARATORIA IN UNA MOSCHEA DI OSLO

La sparatoria in una moschea di Oslo rievoca inevitabilmente gli attentati di Christchurch, le due sparatorie avvenute il 15 marzo 2019 in Nuova Zelanda, che hanno causato la morte di 50 persone e il ferimento di altrettante. Il primo attacco avvenne presso la mosche di Al Noor, il secondo nel centro islamico di Linwood. Entrambi i luoghi erano affollati da persone di religione musulmana che praticavano la preghiera del venerdì. Si scoprì che l’autore degli attentati era un uomo australiano di 28 anni vicino agli ambienti neofascisti. Fece scalpore il video della sparatoria trasmesso in diretta Facebook. È stato il più grande omicidio di massa della storia della Nuova Zelanda fino ad ora. Sulla sparatoria in Norvegia invece si sa ancora poco. Seguiranno dunque aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA