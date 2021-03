Nostra Signora di Fatima/ Su Rete 4 il film con Susan Whitney (oggi, 24 marzo 2021)

Nostra Signora di Fatima va in onda oggi, 24 marzo, a partire dalle ore 16:40 su Rete 4. Si tratta di una pellicola di genere religioso che ha debuttato in modo internazionale nell’anno 1952. Questo film è stato diretto dal regista tedesco naturalizzato statunitense John Brahm. Il cast del film include al suo interno alcune star di Hollywood come Susan Whitney, Sherry Jackson, Gilbert Roland, Jay Novello, Frank Silvera e Richard Hale. La colonna sonora del film è stata creata dal maestro Max Steiner mentre la fotografia della pellicola è stata curata da Edwin DuPar.

Nostra Signora di Fatima, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Nostra Signora di Fatima. Anno 1917. Siamo a Fatima, in Portogallo, un villaggio molto povero abitato da pastorelli e contadini. Coloro che abitano in questo luogo conducono una vita umile e sono portati a lavorare con il sudore sulla fronte. La vita sembra trascorrere normale in questo luogo e la routine sembra essere tranquilla. Un giorno però, tre giovani pastorelli, Lucia, Francisco e Giacinta assistono a delle miracolose apparizioni. Questi giovani vedono dal nulla una figura femminile che dice di essere la Vergine Maria. Inizialmente, i tre ragazzi credono che sia un’allucinazione, ma le apparizioni sembrano reali e non sembrano fermarsi. Ecco quindi che la voce inizia a spargersi e sempre più persone si recano a Fatima per avere prove dell’apparizione della Madonna.

In poco tempo, Fatima viene messa sulla mappa del mondo come meta religiosa e diventa una località visitata da fedeli e da coloro che compiono dei veri e propri pellegrinaggi. La polizia però, cerca di fermare tutto ciò per impedire che il tutto sfoci nel caos. Ecco quindi che i bambini vengono fermati dalle autorità. Ma le apparizioni sembrano avere davvero origine divina, tant’è vero che una bambina predice che avverrà un miracolo ad Ottobre del 1917. Riuscirà ad essere vero? Fatima ed il mondo si appresta a conoscere la verità su questi strani fenomeni.

