Nostra Signora di Fatima/ Su Rete 4 il film con Susan Whitney

Nostra Signora di Fatima va in onda oggi, giovedì 8 dicembre, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di un film a carattere religioso prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1952 da Bryan Foy e diretto da John Brahm.

Il cast di Nostra Signora di fatima è composto fra tutti da Susan Whitney, Sammy Ogg, Gilbert Roland e Jay Novello. Il film è considerato ancora oggi uno dei titoli di maggior prestigio appartenente al genere religioso. L’opera cinematografica ha infatti ricevuto nel tempo numerosi premi e candidature, come quella relativa ai Premi Oscar del 1953 nella categoria di miglior colonna sonora. La pellicola è inoltre di tipo biografico, basata su alcuni aneddoti ed eventi realmente accaduti.

Nostra Signora di Fatima, la trama del film

La protagonista della storia di Nostra Signora di Fatima è una piccola bambina di soli dieci anni, vissuta in Portogallo nel finire degli anni ’20. Lucia inizia a vivere una condizione particolare per via di una particolare esperienza condivisa con due suoi cugini. Nello specifico, i 3 ragazzi iniziano a raccontare a chiunque vedano di aver assistito all’apparizione di Maria Vergine. Per quanto la notizia porti gioia e incredulità nella maggior parte dei fedeli, qualcuno osserva con fastidio la situazioni non proprio propenso a credere alla storia di Lucia e i cugini.

Tanto l’organizzazione ecclesiastica quanto lo stato dichiaratamente ateo non sembravano infatti vedere di buon occhio la risonanza del presunto evento miracoloso. Alcuni membri del governo avvicinano la piccola e i suoi familiari proprio con l’intento di costringerli a smetterla di raccontare in giro la storia dell’apparizione di Maria. Nonostante la paura e i timori derivanti dalle pressioni subite, Lucia non demorde e continuerà a diffondere il messaggio religioso ricevuto in dono dalla Vergine. I genitori della protagonista inizieranno a temere per l’insistenza della figlia; cercheranno anche loro quindi di dissuaderla dalla sua voglia di raccontare al mondo intero la spettacolarità dell’evento vissuto.

Nonostante i cugini abbiano desistito dal continuare su quella strada, lei ignorerà ogni genere di pressione subita seguendo la sua fervida convinzione e credenza nella tradizione religiosa. La sua passione e fede sentita porteranno migliaia di fedeli da diversi luoghi a visitare il posto dove era avvenuto il miracolo con il concretizzarsi di una profezia annunciata dalle sacre scritture. Infatti, da quel giorno in poi il cosiddetto miracolo del sole si ripeterà sempre più frequentemente convincendo tutte le parti avverse a desistere dall’ostacolare la piccola Lucia.











