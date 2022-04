Nostra Signora di Fatima/ Trama del film su Rete 4 con Susan Whitney

Nostra Signora di Fatima va in onda oggi, 14 aprile, dalle ore 16:40 su Rete 4. Il film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1952 e tale pellicola appartiene ai generi biografico e religioso. Il regista di questo film è John Brahm mentre la sceneggiatura è stata scritta da Grane Wilbur e James O’Hanlon. All’interno del cast del film ci sono diversi attori famosi come Susan Whitney, Sherry Jackson, Sammy Ogg, Gilbert Roland, Jay Novello, Frank Silvera, Richard Hale e Norman Rice. Le musiche di questo film sono state realizzate da Max Steiner mentre la fotografia è stata messa a punto da Edwin DuPar.

Nostra Signora di Fatima, la trama del film: tre pastorelli e una vita tranquilla

Leggiamo la trama di Nostra Signora di Fatima. A Fatima in Portogallo, nel 1917, tre pastorelli conducono una vita tranquilla. Giocano nella natura, lavorano e sono spensierati. Non hanno molte preoccupazioni, nonostante la loro vita sia povera e non godono certo di ricchezze. Tuttavia, proprio questi tre pastorelli puri d’animo e nobili nel cuore hanno il privilegio di assistere a un evento straordinario. A Fatima, questo luogo quasi sconosciuto ai più, appare una signora luminosa, quasi angelica. Inizialmente, i giovani non capiscono le visioni alle quali assistono, anzi sono quasi spaventati da esse. Tuttavia, a poco a poco, si rendono conto di chi hanno davanti. Si tratta della Vergine Maria che ha deciso di mostrarsi a loro per dare delle eccezionali rivelazioni. Inoltre, a causa delle apparizioni, la voce si sparge sempre di più e nel paese si crea il subbuglio. Sono davvero tanti coloro che vogliono sapere di più sulle apparizioni della Vergine e vogliono avere la grazia. Comunque, le autorità vengono allertate e i bambini vengono arrestati. Alcuni non hanno fede e credono che i pastorelli siano stati accecati dalla fantasia. Ad ogni modo, queste anime innocenti non mentono e tutti coloro che si trovano a Fatima avranno una prova di ciò quando la Vergine annuncia un miracolo che avverrà il giorno 13 ottobre 1917.

