Mariateresa Antonucci sta diventando un personaggio sempre più popolare grazie al suo ruolo di notaio a The Couple, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La donna è considerata come uno dei personaggi centrali del programma, e secondo i fan avrebbe portato una ventata di freschezza che nessuno si aspettava. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Nata nel 1954, Mariateresa Antonucci è una giudice brillante che si è laureata negli anni ’70 in Giurisprudenza. Successivamente, è stata iscritta nel ruolo di notaio nel 1985, lavorando poi stabilmente tra Civitavecchia, Velletri e Roma. Con quasi quarant’anni di esperienza alle spalle, il notaio di The Couple è specializzata nella costituzione di società e non solo, si occupa di passaggi di proprietà all’interno delle sue sedi notarili. Data la sua bravura e il suo carisma, Mariateresa Antonucci è stata chiamata come notaio in numerose trasmissioni, come “Casa Castagna“, lavorando fianco a fianco di Alberto Castagna nel suo programma andato in onda negli anni ’90.

Notaio The Couple, la vita privata di Mariateresa Antonucci

Mariateresa Antonucci è estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata, e questo non è difficile da immaginare pensando alla sua professione di notaio. Dato il collegamento forte con il mondo della legge, sta bene attenta a tenere la sua privacy ben protetta. Eppure è molto presente sui social, dove però pubblica post relativi alla sua carriera. Dopo il suo debutto nel reality di The Couple, Mariateresa Antonucci ha ricevuto una grandissima popolarità, soprattutto data la sua simpatia e le gaffe durante le prove del programma. La donna, sebbene svolga un ruolo di rilevanza, riesce sempre a vivere con un ironia tutta sua che ha conquistato anche i social.