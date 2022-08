Notebook per il ritorno a scuola, quale scegliere?/ Tre modelli per ogni esigenza

Quando manca ormai poco più di un mese alla riapertura della scuole e all’inizio dell’anno scolastico 2022-2023, sono molti coloro che stanno iniziando seriamente a capire quale notebook o computer portatile eventualmente acquistare, in vista appunto dell’inizio delle lezioni. Un pc portatile è basilare per uno studente, visto che attraverso il pc si possono fare ricerche, ma anche tenersi in contatto con i compagni, realizzare presentazioni, e molto altro ancora, di conseguenza, si tratta di un dispositivo che ormai va di pari passo con i libri, il diario e l’astuccio.

SPY UE/ Quel software pericoloso messo nelle mani del Marocco

Senza dubbio scegliere il notebook giusto da acquistare per la scuola non è cosa facile, vista la disponibilità pressochè infinita sul mercato, ed è per questo che la nostra redazione ha deciso di selezionare tre modelli di tre differenti fasce di prezzo, che potrebbero soddisfare le vostre esigenze. Partiamo da un modello “entry level” ma non troppo, e precisamente l’IdeaPad di Lenovo, un duet Chromebook 2 in 1. Si tratta di un dispositivo con un display da 10.1 pollici Full HD, dotato di un processore MediaTek P60T, con un hard disk da 64GB, RAM da 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, sistema operativo ChromeOS, di colore Blu Ghiaccio/Grigio Ferro. Lo potrete acquistare in forte sconto su Amazon a 199 euro, cliccando a questo link, tra l’altro anche con finanziamento a tasso zero.

Elon Musk sfida Twitter "Dibattito pubblico su account fake"/ "Agrawal dimostri che…"

NOTEBOOK PER IL RITORNO A SCUOLA: L’HP E IL MATEBOOK DI HUAWEI

Fra i migliori notebook per il ritorno a scuola, attenzione anche all‘HP 255 G8, un computer portatile di un livello superiore rispetto a quello precedentemente segnalato, con hard disk da 1.256 gigabyte, Ram da ben 24 giga, display FullHD da 15.6″, processore Amd A9 Gold 3150U fino a 3,3 GHz, dotato di 3 prese usb, webcam HD, e sistema operativo Windows 11 Pro. Il suo prezzo è di soli 429 euro, e potrete acquistarlo qui su Amazon. Chiudiamo con uno splendido MateBook D 15 a marchio Huawei. Si tratta di un notebook da 15.6 pollici, con processore AMD Ryzen 5 5500U, dotato di Wi-Fi 6, RAM da 8GB, 512GB SSD, Windows 11, di colore Mystic Silver. Il prezzo è di 500.62 euro, acquistabile a questo link di Amazon.

LEGGI ANCHE:

Apple AirTag e non solo/ I migliori tracker per non perdere mai la tua valigia

© RIPRODUZIONE RISERVATA