Nothing Phone 1/ Caratteristiche e prezzi dello smartphone Android più atteso

E’ stato presentato ufficialmente il Nothing Phone (1), primo smartphone a marchio Nothing, la nuova azienda del noto manager Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus. Si tratta di un dispositivo mobile che ha saputo creare tantissimo hype attorno a se per le sue caratteristiche, e che ieri è stato ufficialmente svelato. “Abbiamo progettato Phone (1) come un prodotto che saremmo orgogliosi di condividere con amici e familiari”, sono state le parole di Carl Pei durante la conferenza stampa online di presentazione. “Questo semplice principio ci ha aiutato a uscire dai sentieri battuti, a sintonizzarci con il nostro istinto e a creare un’esperienza che speriamo segni l’inizio di un cambiamento in un settore stagnante”.

Nothing Phone (1) è un telefono davvero unico, a cominciare dal fatto di essere dotato dell’interfaccia Glyph, ma anche dei led posteriori che si illuminano per chiamate e notifiche, quindi una doppia fotocamera da 50 megapixel, il sistema operativo dedicato Nothing OS, un display OLED con refresh rate da 120 hertz, e un processore Snapdragon™ 778G+. La lista d’attesa sarebbe già lunghissima, visto che i preordini sarebbero già più di 200mila, con offerte anche superiori ai 3.000 dollari per le prime 100 unità, ed ecco perchè, come dicevamo sopra, si tratta di uno dei dispositivi mobile più attesi di sempre.

NOTHING PHONE 1 SVELATO: SI PARTE DA 499 EURO

Anche esteticamente il Nothing Phone 1 è molto particolare, essendo dotato di un retro trasparente con un design composto da più di 400 componenti. Il telaio è di alluminio riciclato al 100 per cento, e per questo risulta leggero e robusto, mentre più della metà dei componenti in plastica del telefono sono in materiali bio o riciclati.

Per quanto riguarda la batteria del Nothing Phone 1, promette 18 ore di utilizzo ad ogni ricarica e due giorni in stand-by, raggiungendo il 50 per cento di energia in 30 minuti, come sottolineato dall’agenzia Ansa. Il prezzo parte dai 499 euro della versione base fino ai 579 di quella da 12 gb + 256 di storage. Su Amazon sono stati aperti ieri i pre order: qui trovate il modello da 499 euro, quindi quello da 529 euro 8+256gb, e infine il top di gamma qui, 12+256gb.

