NOTIZIE DAL MONDO/ Il western-Odissea con un messaggio politico per gli Usa

Una delle citazioni più note da un film di John Ford è “Qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, si stampa la leggenda”, da L’uomo che uccise Liberty Valance. Notizie dal mondo, il film con Tom Hanks disponibile da qualche giorno su Netflix, segue un po’ quella frase, ma cerca di trovare il punto di contatto tra leggenda e realtà, riflette su come in epoca di fake news la realtà sia più importante della leggenda ma al tempo stesso sia fondamentale saperla raccontare, renderla un mezzo di espressione, come fa l’arte da sempre.

Diretto da Paul Greengrass, il film è fordiano anche perché ricorda nella trama Sentieri selvaggi: Hanks interpreta un ex-capitano che di lavoro legge pubblicamente le notizie più interessanti e importanti, girando di città in città. Durante un viaggio trova una bambina (Helena Zengel), cresciuta dai Kiowa che la presero alla sua famiglia tedesca: decide di riportarla da dove è venuta, ma nel duro viaggio scoprirà che la definizione di “casa” non è solida come pensava.

Assieme a Luke Davies, Greengrass adatta il romanzo di Paulette Jiles e realizza una sorta di Odissea dentro il cuore spezzato dell’America, in cui le notizie, le informazioni e la loro comunicazione devono servire a ricucire l’unità culturale della nazione, oggi dopo l’amministrazione Trump come ieri, nel 1870, quando il Paese era ancora lacerato dai postumi della guerra civile.

L’intento politico è quindi scoperto, riguarda la missione primaria della politica Usa oggi, lo dimostra anche lo spot girato da Bruce Springsteen e trasmesso al Superbowl: riunire sotto un unico sentimento un popolo diviso, fare dei valori americani il terreno comune con cui sconfiggere le anomalie anti-democratiche. Kidd, come Biden, si prende sulle spalle questo compito e lo fa attraverso i mezzi che conosce ovvero l’informazione e lo spettacolo, la possibilità di diffondere notizie più velocemente di quanto i mezzi dell’epoca permettessero, ma anche la capacità di emozionare, intrattenere, far riflettere attraverso le notizie.

È un terreno ambiguo da trattare, perché la differenza tra una storia e la sua spettacolarizzazione è ombroso, ma le storie e i racconti sono ciò che hanno reso le civiltà ciò che sono oggi, è la possibilità di esprimersi attraverso l’arte che ha elevato l’uomo e a quello Greengrass fa riferimento: passo dopo passo, il film lega quella forma di racconto vicina agli aedi e ai cantastorie con il racconto epico del ritorno a casa, per scoprire poi che la casa è un concetto instabile, mobile (soprattutto nella tradizione americana), che si ridisegna di continuo.

Per questo Hanks, al primo western della carriera, è l’attore perfetto per questo tipo di film e racconti, perché rappresenta l’uomo traviato ma onesto, buono ma con gli scheletri nell’armadio, capace di espiare attraverso le parole e le opere, facendo spesso la cosa giusta: è l’uomo medio americano che non dimentica le sue radici, guarda al futuro, crede nella propria morale personale dando al film stesso il suo carattere calmo, il suo passo compassato.

In quest’epica post-fordiana, Greengrass non dimentica mai nemmeno il senso filmico del western, la potenza dei paesaggi e delle immagini che devono scolpirli e, affidandosi alla fotografia di Dariusz Wolski, realizza un film a tratti squilibrato – come ogni viaggio – ma che riconcilierebbe con il grande schermo (negli Usa è uscito in sala il giorno di Natale), se solo ce ne fosse uno disponibile.

