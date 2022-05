Notre Dame de Paris/ Gli artisti dello spettacolo al Concerto del Primo Maggio

Notre Dame de Paris, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore francese Victor Hugo, lo spettacolo, definito dagli esperti, come l’opera popolare moderna più famosa al mondo, finalmente torna in scena con una serie di eventi nei maggiori teatri italiani. Lo vedremo protagonista anche al Concerto del Primo Maggio con parte del cast sul palcoscenico. In occasione dei 20 anni, il musical torna in scena con l’intero cast originale in una versione ancora più bella. Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Palas di Ancona e il suo produttore Clemente Zard ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Resto del Carlino affermando quanto sia importante l’opera in quanto rappresenta una grande novità nell’intrattenimento e nel teatro italiano. Emozionante, dichiara sempre Zard, considerare quanto successo ancora ottiene, grazie al fascino di una storia senza tempo, magistralmente raccontata da mio padre David che l’ha desiderata tanto, non fermandosi di fronte a nessun ostacolo.

Gero Riggio, Concerto 1 Maggio/ Chi è? "Noi cantautori dobbiam dare messaggi di vita"

Notre Dame de Paris, il grande successo dello spettacolo

La pagina ufficiale Facebbok del musical Notre Dame de Paris è molto seguita e apprezzata, a testimonianza del grande riscontro di pubblico che possiede l’opera. Le condivisioni riguardano le varie date del tour teatrale con l’intenzione di aggiornare i fan circa ogni spostamento e cambiamento di programma. Non sono presenti polemiche o critiche a riguardo, tutti i follower sono concordi nel formulare solo giudizi positivi circa il grande musical. La musica di Riccardo Cocciante e tutto il resto della produzione artistica ricevono complimenti e plausi. La storia di Esmeralda e del Gobbo Quasimodo, interpretati dalla coppia Lola Ponce e Giò di Tonno possiede la magia e lo splendore di quel romanticismo che fa sempre breccia nel pubblico.

DIRETTA CONCERTO PRIMO MAGGIO 2022 ROMA/ Scaletta cantanti: in 300 mila senza limiti

Notre Dame de Paris, il debutto e…

Il musical Notre Dame de Paris ha debuttato il 14 marzo 2002 al Gran Teatro di Roma e negli anni ha effettuato 1436 repliche e traduzioni in 9 lingue compreso il polacco e il coreano, 13 milioni di spettatori in tutto il mondo per suggellare un successo straordinario che non conosce eguali. Il sodalizio artistico e personale di Lola Ponce e Giò Di Tonno li ha portati anche sul palco del Festival di Sanremo vincendolo nel 2008 con la canzone Colpo di fulmine. Dopo due anni di pandemia lo spettacolo ritorna a far sognare il suo pubblico con un tour nei maggiori palazzetti e teatri italiani.

LEGGI ANCHE:

Concerto primo maggio 2022 Taranto/ Diretta, scaletta cantanti: la carica di Morandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA