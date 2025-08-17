L'incendio della cattedrale di Notre Dame, la cronologia degli eventi e il piano di ricostruzione durato 5 anni

L’incendio alla cattedrale di Notre Dame avvenuto il 15 aprile 2019, è un evento che ha segnato la storia, non solo per la distruzione di uno degli edifici religiosi più importanti e famosi al mondo, ma anche per la dinamica dell’incidente che ha portato purtroppo a sottovalutare inizialmente la gravità ed intervenire quando era già ormai troppo tardi. Sui fatti avvenuti sono stati pubblicati numerosi documentari e produzioni cinematografiche tra cui il film “Notre-Dame in fiamme” di Jean-Jacques Annaud, che ripercorre la cronologia del disastro, raccontandola anche attraverso i racconti dei testimoni.

Uno spettacolo che molti hanno visto anche in diretta televisiva, assistendo alla combustione delle strutture e alla lotta coraggiosa dei Vigili del Fuoco che quel giorno hanno rischiato la vita per riuscire a portare in salvo reliquie e opere d’arte come i frammenti della croce di Cristo e la corona di spine. Furono proprio i pompieri ad identificare le probabili cause dell’incendio, l’ipotesi più accreditata, dopo aver archiviato la tesi del mozzicone di sigaretta lasciato da un operaio, resta quella del cortocircuito elettrico, che fece divampare poi le fiamme in fretta a causa della grande presenza di strutture in legno, comprese quelle della guglia poi crollata.

Notre Dame, i lavori di ricostruzione dopo l’incendio e la riapertura nel 2024

Il 15 aprile 2019 un devastante incendio distrusse la cattedrale di Notre Dame a Parigi, le terribili immagini delle fiamme e della struttura che crolla sono ancora impresse nella mente di tutti coloro che hanno vissuto in prima persona e in diretta televisiva l’evento. I danni furono ingenti, causando anche problemi successivi di accesso per procedere alle verifiche, che iniziarono solo 10 giorni dopo per motivi di sicurezza. Il 15 luglio dello stesso anno si tenne per la prima volta dopo la distruzione una messa all’interno della Cappella della Vergine, uno dei pochi luoghi non colpiti, ed il giorno dopo il parlamento francese approvò il piano di restauro.

I lavori sono durati un anno, fino al 30 maggio 2020, quando finalmente viene riaperto il piazzale antistante. Completata anche la messa in sicurezza, costata 165 milioni di euro, partì il rifacimento delle vetrate e della guglia, terminato con il riposizionamento delle campane e infine con la grande riapertura. Un momento celebrato in tutto il mondo il 7 dicembre 2024, che accolse 1500 visitatori con una messa augurale ed un rituale di riconsacrazione dell’altare principale.