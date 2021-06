Notte azzurra/ Diretta e ospiti: da Vialli e De Rossi a Bonolis e Clementino

Notte Azzurra, anticipazioni e diretta 1° giugno

Il debutto della Nazionale Italiana di Roberto Mancini in campo europeo si avvicina. Gli Azzurri scenderanno in campo l’11 giugno contro la Turchia e, per celebrare la grande cavalcata fatta durante le qualificazioni, Raiuno, martedì 1° giugno, in prima serata, trasmette “Notte azzurra”, una serata speciale condotta da Amadeus ideata sia per accompagnare gli Azzurri verso il ritiro per gli Europei che per celebrare la Nazionale a distanza di oltre un secolo dalla sua nascita. Era il 15 maggio del 1910 quando nacque la Nazionale di calcio. Più di cento anni di storia nel corso dei quali la Nazionale ha vinto quattro Campionati del Mondo e un Campionato europeo. Per celebrare la partecipazione degli Azzurri di Roberto Mancini ai prossimi Campionati europei, insieme ad Amadeus, ci saranno tanti ospiti sia del mondo del calcio che dello spettacolo.

Isola dei Famosi 2021 finalisti, eliminati e pagelle/ Beatrice vera regina, Isolde..

Tutti gli ospiti di Notte Azzurra

Amadeus, nel corso di “Notte Azzurra”, ospiterà il C.T. Roberto Mancini, tutti i calciatori convocati per il torneo continentale e gli eroi di tante partite come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, oggi colonne dello staff azzurro. Tanti, poi, gli ospiti del mondo dello spettacolo che racconteranno il proprio legame con la nazionale. L’Auditorium Rai del Foro Italico, situato a poche decine di metri dallo Stadio Olimpico di Roma, ospiterà anche Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi. Tutti i protagonisti della serata racconteranno aneddoti particolari legati alla Nazionale e, attraverso anche le canzoni, daranno vita ad una festa speciale per fare l’in bocca al lupo alla Nazionale di Mancini a cui i tifosi augurano di riportare in Italia un titolo che gli azzurri hanno conquistato solo nel 1968 con le reti di Gigi Riva e Pietro Anastasi.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 1° giugno: Eugenia Rigotti sul trono?Ludovico Tersigni a X Factor 2021/ "Se non fossi un po' preoccupato, sarei un folle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA