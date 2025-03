Sorpresa ma non troppo. È Anora, la commedia screwball e indipendente di Sean Baker a sbancare la Notte degli Oscar 2025 dopo aver vinto la Palma d’oro ed essersi presto accreditato come possibile outisder tra Emilia Pèrez e The Brutalist.

Il gangsta-mélo-musical diretto da Jacques Audiard, in pole position con 13 nomination, è stato fatto fuori politicamente da alcune controversie che negli Usa tengono parecchio in considerazione, come gli stereotipi sui messicani, la rappresentazione di un personaggio trans e soprattutto alcuni tweet che la protagonista Karla Sofia Gascòn aveva scritto anni fa e che le hanno inimicato larghe fette dei votanti dell’Academy, come se gli Oscar fossero una tribuna elettorale e non una manifestazione artistica.

Persino l’unico premio che non sembrava in discussione, quello per il miglior film internazionale, è stato perso in favore di Io sono ancora qui, del brasiliano Walter Salles.

Baker è entrato anche nella storia essendo la prima persona a vincere quattro oscar in una sola edizione per un solo film (l’altro era Walt Disney, nel ’53, ma con quattro film diversi), avendo vinto il premio come produttore (è a questa figura che va il premio del miglior film), regista, sceneggiatore e montatore. A completare la cinquina del film c’è Mikey Madison, migliore attrice protagonista, che soffia il premio a Demi Moore, anima e cuore di The Substance, film che vince – e non poteva essere altrimenti – nella categoria miglior trucco.

Ai due sconfitti della serata vanno briciole dorate: Emilia Pèrez vince il premio per la canzone “El mal” e per l’interpretazione da non protagonista di Zie Saldana, mentre The Brutalist se la cava con il premio al miglior protagonista Adrien Brody, alla fotografia (Lol Crawley) e alle musiche di Daniel Blumberg, segnando anche la sconfitta – l’ennesima degli ultimi anni – di un cinema d’autore inventivo e ambizioso contro degli indipendenti sempre più scatenati e capaci di intercettare e far collidere i gusti del pubblico e quelli di critici e giurati.

Il blockbuster poi da anni non è più terra di Oscar, come dimostrano anche i soli due premi a Dune Parte 2, quelli per il suono e gli effetti visivi, e a Wicked, il colossale musical ispirato al mondo del Mago di Oz che ha portato a casa prevedibili premi per scene e costumi. È la conferma della “rivoluzione” che le produzioni fuori dalle major hollywoodiane hanno imposto al cinema americano e all’Academy negli ultimi anni, mescolando un lavoro sul linguaggio cinematografico vicino alla contemporaneità, nei modi, nei toni e nei temi, con la capacità sempre più viva di attirare gli spettatori e questo a prescindere dal giudizio – tiepido per chi scrive – su Anora.

Il film di Baker, prodotto da FilmNation e distribuito negli Usa da Neon, due realtà non direttamente coinvolte con le major in loco, è costato 6 milioni (budget basso per i loro standard) e ha incassato 7 volte il suo budget, promettendo di incrementare il profitto proprio con questo risultato, senza passare da facili vendite alle piattaforme, ribadendo l’importanza della sala e della fruizione comunitaria, come ha fatto poi lo stesso Baker ringraziando per i premi.

A chiudere la panoramica dei premi principali ci sono Kieran Culkin, bravissimo non protagonista in A Real Pain e l’adattamento di Conclave (altro grande sconfitto della serata) dal romanzo di Robert Harris, mentre grande soddisfazione lasciano i premi a Flow, magnifico cartoon di Gints Zilbalodis, come film animato, e a No Other Land per il miglior documentario.

Non commenteremo la serata televisiva e lo spettacolo, il cui momento più bello è stato l’omaggio a Barbara Broccoli e Michael Wilson, un tributo che suona di commiato a coloro che hanno traghettato la serie di James Bond dal passato al futuro, proprio nei giorni in cui hanno venduto la loro proprietà intellettuale ad Amazon, ma una cosa dobbiamo dirla: negli ultimi anni, le gaffe del momento In memoriam, in cui si celebrano i cineasti scomparsi nell’ultimo anno, non si contano.

A volte capita perché il montaggio è chiuso prima della morte di un determinato artista, ma che si celebri – giustissimamente, sia chiaro – Gene Hackman deceduto pochi giorni fa e si dimentichi Alain Delon scomparso ad agosto è solo sintomo di un’ignoranza anglo-centrica che negli ultimi anni, e immaginiamo nei prossimi, non ha avuto alcun freno.

