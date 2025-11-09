Notte dei cristalli, bufera in Norvegia per la decisione del premier di snobbare comunità ebraica per partecipare a evento di "antisionisti". Cos'è successo

La commemorazione della Notte dei cristalli, l’ondata di pogrom antisemiti divampati su scala nazionale nella Germania nazista, si trasforma in un caso politico in Norvegia, con accuse al Centro antirazzismo norvegese di averla resa una protesta su Gaza.

A denunciare la vicenda è stato il sito norvegese Vårt Land, poi ripreso da diversi media locali e israeliani, secondo cui il Centro norvegese contro il razzismo ha annunciato di aver organizzato un evento commemorativo all’insegna della “lotta al razzismo”, con un tema dedicato alla situazione in Medio Oriente, in particolare a quella dei palestinesi a Gaza.

L’organizzazione, finanziata dai contribuenti norvegesi, è finita nella bufera perché sostiene che il sionismo equivalga al razzismo, accusando Israele di genocidio. Ma l’iniziativa suscita polemiche anche per la partecipazione del primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, che ha confermato la propria presenza a questo evento e non alla cerimonia organizzata dalla comunità ebraica presso le istituzioni comunitarie di Oslo.

All’evento interverrà anche Jonathan Shapira, attivista di un’organizzazione antisraeliana nota per le sue dichiarazioni controverse su Israele, prima e dopo il massacro del 7 ottobre.

Una fonte della comunità ebraica norvegese, come riportato da Israel Hayom, ha definito la vicenda “incredibile”: «Mentre la comunità ebraica organizza una cerimonia commemorativa per il terribile evento avvenuto durante la Notte dei cristalli, un’organizzazione non ebraica che si oppone al sionismo e allo Stato di Israele — e che ha recentemente pubblicato un rapporto sul razzismo contro i palestinesi in Norvegia ignorando quasi del tutto le sofferenze degli ebrei nel Paese — terrà una ‘cerimonia commemorativa’ in cui sfrutta il disastro che ha colpito il popolo ebraico per costruire una falsa narrativa contro lo Stato degli ebrei, come se gli israeliani e gli ebrei che sostengono Israele fossero i nuovi nazisti».

LA REAZIONE DELLA COMUNITÀ EBRAICA IN NORVEGIA

La comunità ebraica si è detta scioccata per l’iniziativa del Centro norvegese contro il razzismo, accusandolo di condurre attacchi sistematici contro Israele. La stessa fonte ha aggiunto che, di recente, alcuni attivisti hanno affermato «che gli ebrei cercano di nascondere il ‘genocidio’ lamentandosi del loro senso di insicurezza e dell’antisemitismo», in un tentativo di «riscrivere la storia».

Ma è la partecipazione del primo ministro norvegese ad acuire le tensioni, perché la sua presenza «legittima» l’evento — secondo la comunità ebraica — che denuncia anche gli inviti ad altre organizzazioni anti-israeliane e filopalestinesi. «Non è una coincidenza che invitino persone di sinistra: vogliono portare ebrei che dicano ciò che loro stessi credono e non li accusino di antisemitismo, così da riscrivere la storia e trasformare la vittima in aggressore, rendendola nuovamente vittima», ha proseguito la fonte.

La vicenda è stata trattata anche dai media norvegesi, secondo cui i leader della comunità ebraica hanno scritto al primo ministro e al sindaco di Oslo per protestare contro la cerimonia e contro la partecipazione governativa all’evento, coincidente con la loro commemorazione. «Negli ultimi anni siamo stati costretti a tenere le nostre cerimonie commemorative all’interno delle sinagoghe a causa del clima difficile che circonda questi eventi, mentre il Centro contro il razzismo ha scelto di organizzare una cerimonia separata».

Da qui l’invito al primo ministro norvegese a rivedere la propria decisione e a partecipare all’evento organizzato dalla comunità ebraica nella sinagoga di Oslo.

GLI ATTACCHI AL PREMIER DELLA NORVEGIA

Anche per il rabbino di Oslo, Joav Melchior, la cerimonia rischia di trasformarsi in un evento che promuove l’antisemitismo, concentrandosi sul Medio Oriente anziché sulla commemorazione della Notte dei cristalli:

«Il Centro contro il razzismo non solo ignora la nostra narrativa, ma la attacca apertamente», ha dichiarato al sito norvegese NRK.

Pur riconoscendo la legittimità di criticare Israele, per il rabbino la scelta di quel giorno «dimostra una mancanza di empatia e rappresenta qualcosa su cui il Centro contro il razzismo dovrebbe riflettere».

Per l’attivista norvegese-israeliano On Elpeleg, la scelta del premier Jonas Gahr Store di commemorare la Notte dei cristalli con «organizzazioni antisemite e boicottatrici di Israele» è inconcepibile, poiché «non solo indebolisce la lotta contro l’antisemitismo, ma rafforza di fatto la posizione degli antisemiti in Norvegia».

Ha definito il gesto «grave e irresponsabile», soprattutto in un momento in cui agli ebrei norvegesi andrebbe espresso sostegno.

IL CENTRO NORVEGESE E IL GOVERNO SI DIFENDONO DALLE ACCUSE

Il presidente del Centro norvegese contro il razzismo ha respinto le accuse, definendole infondate, e ha dichiarato a NRK che l’organizzazione «non è antisemita». Ha spiegato che l’evento è aperto anche alla comunità ebraica, che però avrebbe interrotto i contatti e rifiutato di collaborare: «Abbiamo cercato di invitarli al dialogo, ma siamo stati respinti. Abbiamo rinnovato l’invito alla commemorazione di quest’anno e siamo stati nuovamente respinti senza appello».

Riguardo al tema dell’evento, ha precisato che non è collegato alla Palestina, ma riguarda «le esperienze degli ebrei, l’importanza di imparare dalla storia, ricordare le vittime della violenza antisemita e, al tempo stesso, opporsi a ogni forma di razzismo».

Dal canto suo, il governo norvegese ha fatto sapere che il ministro degli Affari comunali, Bjornar Skjaeran, presenzierà alla commemorazione della comunità ebraica, mentre il sottosegretario Kristoffer Thoner, dell’ufficio del primo ministro, ha ribadito che l’esecutivo «è impegnato a combattere l’antisemitismo».