Notte della Taranta 2020/ Concertone a porte chiuse e annullate le tappe itineranti

Un’altra brutta notizia per i fan della musica e dei concerti che popolano la stagione estiva. Come fa sapere l’ANSA, il Consiglio di amministrazione della Fondazione La Notte della Taranta, riunitosi in seduta straordinaria assieme ai Sindaci della Grecìa Salentina, ha deciso di annullare le tappe del Festival Itinerante nei 19 comuni del Salento. Invece il Concertone di Melpignano, che verrà trasmesso su RAI 2, il 28 agosto alle 22.45, si terrà a porte chiuse e, dunque, senza la presenza del pubblico. Il timore scaturito dalla pandemia che non è ancora del tutto sotto controllo ha infatti reso necessario questo provvedimento. La decisione infatti, come fanno sapere gli organizzatori, è stata presa per tutelare l’incolumità dei cittadini e delle comunità della Grecìa Salentina.

Notte della Taranta 2020, le parole di Massimo Manera sulla decisione

Massimo Manera, presidente Fondazione La Notte della Taranta, come riporta lecceprima.it, in merito ha dichiarato: “La decisione di annullare il Festival itinerante e di svolgere il Concertone a porte chiuse, è una scelta attentamente ponderata e condivisa anche con i Sindaci della Grecìa Salentina.” E ancora: “Abbiamo interpretato la sensibilità delle nostre genti e abbiamo deciso in coerenza, nonostante la nostra macchina organizzativa fosse pronta al 100 per cento.” Così ha concluso: “Non riteniamo che ci siano pericoli sanitari che possano provocare spavento, ma la percezione dei cittadini in questo momento è purtroppo un’altra; e, anche se a nostro avviso essa è immotivata, abbiamo assunto nostro dovere in ogni caso di rispettarla”.



