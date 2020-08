Notte della Taranta 2020/ Diretta e ospiti: Nannini, Mahmood e Diodato sul palco

Stasera su Rai2, in seconda serata alle 22:50, va in onda “La notte della Taranta”. Il concertone si svolgerà nell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano (LE). Un’edizione particolare che verrà condotta da Sergio Rubini dalla piazza di Melpignano, senza pubblico, dove verranno mostrati e raccontati anche i bellissimi posti della Puglia, come Montesantangelo, Bari, Trani, Taranto, Alberobello e Gallipoli. Nato nel 1998, il Concertone di Melpignano, è un progetto nato 23 anni fa grazie alla Fondazione La Notte della Taranta che punta a far conoscere e valorizzare la pizzica nel mondo. A dirigere l’Orchestra Popolare della Taranta e l’Orchestra Roma Sinfonietta il maestro Paolo Buonvino.

Gianna Nannini torna sul palco de La Notte della Taranta

In questa serata particolare ci sarà anche il ritorno, dopo 16 anni dalla sua prima apparizione, di Gianna Nannini. Tra gli ospiti della serata anche il vincitore del festival di Sanremo il pugliese Diodato e Mamhmood. Logicamente la danza farà la sua parte con le coreografie dell’artista Sharon Eyal e la presenza del ballerino Darren Devaney. Cristiano D’Alisera si occuperà della regia della serata mentre il progetto scenografico è di Giancarlo Sforza con Marco Lucarelli impegnato come direttore alla fotografia. Inoltre, come riportato sul portale lavocedimanduria, insieme alla voci di Enza Pagliara, Alessandra Caiulo, Consuelo Alfieri, Stefania Morciano, Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga e Salvatore Cavallo Galeanda ascolteremo le voci autentiche di Niceta Petrachi “la simpatichina”, Uccio Bandello e Uccio Aloisi tratte dall’archivio storico Kurumuny grazie alla consulenza artistica di Luigi Chiriatti.



