Notte della Taranta 2022/ Diretta Rai 1 e ospiti: da Elodie a Marco Mengoni

Notte della Taranta 2022: anticipazioni e diretta su Rai 1

Oggi, giovedì 1° settembre, alle 23,30, Raiuno trasmette l’imperdibile appuntamento con La notte della Taranta 2022. Un evento imperdibile e magico che, ogni anno, attira migliaia di persone in Salento dove la tradizione musicale incontra la modernità grazie alla presenza sul palco di tanti artisti, tra i più amati dell’ultima generazione. La notte della Taranta è una delle manifestazione estive più attese ed è organizzata dalla “Fondazione La Notte della Taranta”. Si svolge da sempre in Salento. Il concertone finale, in particolare, ha come location il comune di Melpignano, nella spianata dell’ex Convento degli Agostiniani.

La Notte della Taranta è dedicata alla riscoperta della tradizione, della cultura e della valorizzazione della musica tradizionale salentina mettendo in risalto la pizzica, la danza tipica del Salento.

Notte della Taranta 2022: tre ore di musica, tutti gli ospiti

Tre ore di musica sul palco de La notte della Taranta 2022 che, in seconda serata, regalerà al pubblico di Raiuno un evento imperdibile. Tanti i nomi della musica che hanno accettato di partecipare al concertone finale. Il maestro concertatore dell’edizione 2022 è uno dei nomi più importanti della musica italiana ovvero Dardust, all’anagrafe Dario Faini. Maestro, autore, performer, arrangiatore, polistrumentista e musicista di fama internazionale dirigerà l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta proponendo molti brani della tradizione salentina arrangiati in chiave pop/elettronica.

Ad interpretare alcune hit conosciutissime dal pubblico come Aria Caddhipulina, Lu Ruciu de lu Mare, Calinitta, L’Acqua de la Funtana e Fuecu saranno gli ospiti Stromae, Marco Mengoni, Elodie, Madame, Samuele Bersani e tanti altri. Non mancheranno le coreografie dedicate alla ricerca sui Canti Popolari di Pier Paolo Pasolini.

Come vedere in streaming La notte della Taranta 2022 in replica sulla Rai

Il concertone finale de La Notte della Taranta 2022 sarà trasmesso da Raiuno, a partire dalle 23.35 subito dopo il film tv “Purchè finisca bene” e l’edizione della 23.30 del Tg1. Come per tutti i programmi Ra, è prevista la diretta streaming anche per l’evento della Notte della Taranta 2022, ma come?

Basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita app disponibile per smartphone, tablet e smart tv e seguire la diretta streaming che comincia contemporaneamente a quella televisiva. Attraverso il tasto restar è possibile vedere la diretta anche quando quella televisiva è già iniziata.











