Notte della Taranta 2023/ Diretta streaming, scaletta e ospiti: da Arisa a Tananai

Notte della Taranta 2023, oggi 26 agosto a Lecce: il programma della serata

Manca sempre meno al concerto finale della Notte della Taranta. A Melpignano (LE) si terrà infatti l’ultimo capitolo dell’evento. Il concerto arriverà il 2 settembre su Rai Uno, in seconda serata. I protagonisti di quest’anno – oltre all’Orchestra Popolare Notte della Taranta e al corpo di ballo – sono Arisa, Brunori Sas e Tananai. Il ruolo di maestra concertatrice è invece ricoperto da Fiorella Mannoia. Proprio quest’ultima aprirà l’evento con l’omaggio al direttore artistico del festival Gigi Chiriatti, scomparso da poco.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento Mannoia ha dichiarato: “Già una volta venni ospite qui ma questa volta, in questo ruolo, sono andata a fondo. Con Gigi è stato uno degli incontri più belli della mia vita, mi ha raccontato delle donne, della cultura”. Inoltre ha aggiunto: “Abbiamo trascorso un pomeriggio insieme. Mi ha addolorato perderlo così in fretta. Nella musica salentina c’è questa disperata allegria, bisogna però avere l’opportunità di entrarci dentro e io questa opportunità l’ho avuta”.

Notte della Taranta 2023, come seguire l’evento e quando va in onda

Il Concertone della Notte della Taranta si tiene questa sera, sabato 26 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Lo spettacolo inizia alle 22.30 nel Piazzale Ex Convento degli Agostiniani ma andrà in onda su Rai1 il 2 settembre alle ore 23.30. Con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli. Per assistere alla serata bisognerà dunque attendere la prossima settimana, intanto sarà possibile vedere qualche filmato e foto dell’evento grazie a ciò che il pubblico presente posterà attraverso i social con l’hashtag ‘nottedellataranta’. Nel giorno della messa in onda su Rai 1 ricordiamo che sarà possibile vedere il concerto in streaming anche su Raiplay.

Notte della Taranta 2023: la scaletta completa dell’evento

Questa la scaletta ufficiale dell’evento: “Un Giorno Di Venerdì” – Fiorella Mannoia 2. “Pizzica Di San Vito” – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga 3. “Ec Ec” – Salvatore Galeanda 4. “Tango” – Tananai 5. “Ri Ro La La” – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Tananai 6. “L’acqua De La Funtana” – Consuelo Alfieri 7. “Taranta De Lizzano” – Amato, Galeanda, Paglialunga 8. “Lule Lule” – Brunori Sas 9. “Pizzica Di San Marzano” – Stefanio Morciano 10. “Taggiu Amatu” – Fiorella Mannoia 11. “Bocca Di Rosa” – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Fiorella Mannoia 12. “Aremu” – Brunori Sas 13. “Pizzica Di Aradeo” – Tananai 14. “Santu Paulu” – Giancarlo Paglialunga 15. “Beddhra Ci Dormi” – Alessandra Caiulo 16. “Ferma Zitella” – Arisa 17. “Stornelli” – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga 18.

“Pizzica Di Stifani” – Amato, Galeanda, Paglialunga 19. “Madonna De Lu Mare” – Fiorella Mannoia 20. “Fimmene Fimmene” – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Fiorella Mannoia 21. “La Cardilleddhra” – Enza Pagliara 22. “Lu Zinzale” – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga 23. “Lu Ruciu De Lu Mare” – Arisa 24. “Pizzica Di Ostuni” – Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga 25. “Aria Caddhipulina” – Antonio Amato 26. “Calinitta Buonanotte” – Fiorella Mannoia, Arisa , Tananai, Brunori Sas, Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga. Arisa accennerà anche alcune notte del successo “La Notte”











