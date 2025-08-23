Va in onda questa sera 23 agosto 2025 la Notte della Taranta 2025 su Rai 3: ecco tutti gli ospiti del concerto condotto da Ema Stokholma

Tutto pronto per La Notte della Taranta 2025, la nuova edizione del concertone di Rai che ogni anno ci accompagna in questo periodo estivo. Questa sera, sabato 23 agosto 2025, Ema Stokholma condurrà la 28esima edizione dell’evento tutto pugliese, che va in onda in diretta da Melpignano, in provincia di Lecce, per la precisione dal piazzale dell’ex Convento dei Padri Agostiniani. Sarà una serata dedicata alla musica ma anche alla tradizione, durante la quale si avvicenderanno sul palco vari artisti con brani storici e tipici pugliesi.

Settembre, chi è: la vittoria a Sanremo Giovani dopo diversi talent/ È fidanzato?

La Notte della Taranta 2025 va in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle 21.20, il che vuol dire che sarà disponibile in chiaro. Tuttavia, sarà possibile seguire la serata evento in diretta streaming attraverso altre piattaforme, in particolare su Rai Italia, Rai Radio2 e il sito RaiPlay, accessibile da app, smartphone, pc e tablet.

Anna Castiglia, chi è la cantante ex concorrente di X Factor/ "Esperienza lontana dalla mia idea"

Notte della Taranta 2025, tutti gli ospiti che si esibiranno durante il concerto in onda oggi su Rai 2

Il concerto di Rai 3, che prende il titolo di Sotto lo stesso cielo, è diretto dal maestro David Krakauer, affiancato dai suoi collaboratori Kathleen Tagg, SarahMK e Yoshie Fruchter. Tanti i cantanti noti del mondo della musica italiana che si esibiranno sul palco di Melpignano, a partire dall’immancabile Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, pronto ad omaggiare la sua regione di nascita. Ci saranno anche Serena Brancale, Ermal Meta, Antonio Castrignanò, ma anche una quota giovane, rappresentata da artisti che si stanno affacciando ora al panorama musicale italiano, come Settembre, Anna Castiglia e Tära. Le esibizioni saranno accompagnate da coreografie, ispirate ai lavori dell’artista Pietro Ruffo, e curate dal coreografo Fredy Franzutti. Una serata, dunque, tutta dedicata all’arte, dalla musica al ballo, e alla bellezza della Puglia quella prevista su Rai 3.