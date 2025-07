Notte di bugie è un avvincente thriller Lifetime diretto da Nadeem Soumah con protagonista Anna Marie Dobbins, per la serata crime di Rai 2

Notte di bugie, in onda il film su Rai 2 del ciclo “Nel segno del giallo”

Sabato 19 luglio 2025 su Rai 2, in prima serata alle ore 21:20, vedremo il thriller Notte di bugie. Il film, tipico prodotto della tv di crimine americana Lifetime, uscito nel 2021, è diretto da Nadeem Soumah, autore anche di Ricatto ad alta quota e 6 Ways to Die.

Omicidio Meredith Kercher, cosa è successo?/ Ricostruzione, indagini e condanne del delitto di Perugia

Protagonista del film Notte di bugie è Anna Marie Dobbins, impegnata in diverse commedie noir tv tra cuiAmnesia fatale del 2022, L’incubo di Tracy del 2021 e Ossessione senza fine: la vendetta di Sophie del 2018. Nel cast, insieme ad Anna Marie, ci sono Colt Prattes, Neisha Renee Guilbot, Louis Mandylor, Marty Williams, Aarika Trabona ed Eric Starkey.

Beatrice Bliss Pericoli, chi è la protagonista di Ciao Darwin 9/ Sulla macchina del tempo: "Indimenticabile"

Notte di bugie – trama del film: chi ha ammazzato quel collega avvocato?

Notte di bugie racconta di Annie Sagan, una determinata avvocatessa penalista che sta cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo la fine rovinosa della relazione con Mark, scoperto nel bel mezzo di un tradimento.

Madre amorevole della figlia Jen e molto rispettata dallo staff dell’ufficio, dove lavora come avvocatessa, Annie era stata in passato segretaria in uno studio di un potente avvocato locale, ma facendo ben presto una folgorante carriera. Annie porta avanti con grande grinta il suo lavoro, ma non riesce a dimenticare il tradimento subito e questo ricordo la affligge profondamente.

Eddie Cosina, chi era il poliziotto della scorta di Borsellino/ Dall'Australia alla provincia di Trieste

Pochi giorni dopo decide di presentarsi a una festa di gala, evento mondano per raccogliere fondi e fare networking tra assicuratori emergenti e avvocati del lavoro della zona. Tra i partecipanti c’è anche Doug Larson, ex avversario in cause minori: affascinante, sicuramente bravo in aula, ma anche arrogante quanto basta crearsi un suo spazio in quell’ambiente. Per colpa di un po’ di champagne di troppo, Annie si ritrova a cercare di convincerlo a lavorare su un caso che minaccia lo studio per cui lavora.

Con riluttanza, lasciatasi convincere, Annie si reca da sola a casa di Doug, si sente stanca e si addormenta sul divano. Due cani abbaiano nel cortile e il vicinato sembra in festa. Annie si sveglia confusa: trova le bottiglie di vino vuote nella microcucina.

All’improvviso, si rende conto che è successo qualcosa di grave: una ragazza è stata trovata morta, uccisa con un coltello. Chi ha ucciso il collega o la collega? Cosa è successo davvero mentre dormiva, e perché? Annie, sempre più confusa, cerca ripercorrere tutte le tappe della vicenda ma viene catapultata di nuovo in una situazione che metterà a repentaglio la sua sicurezza.