Notte di Capodanno, oggi 31 dicembre/ Usanze e tradizioni dell’ultimo dell’anno

Oggi, giorno di San Silvestro, è la notte di Capodanno che cade in questo venerdì 31 dicembre 2021. Una ricorrenza ricca di storia, tradizione e usanze, in Italia ma anche nel resto del mondo, a patto che si utilizzi il medesimo calendario. In questo particolare giorno, infatti, si celebra la fine dell’anno. Esso è stato ancora all’insegna della pandemia, ma finalmente – con le dovute misure di restrizione – sarà possibile festeggiare, anche con l’obiettivo di esorcizzare i mesi da incubo vissuti e incrociare le dita affinché il nuovo anno sia migliore.

Innanzitutto, per comprendere perché la data della notte di Capodanno è così importante, facciamo un cenno alla storia. Il 31 dicembre è ritenuto l’ultimo giorno dell’anno nel calendario gregoriano, che prende il nome dal papa Gregorio XIII, il quale lo introdusse il 4 ottobre 1582 con la bolla papale Inter gravissimas. Ancora oggi, tuttavia, determinati Paesi ne seguono alcuni diversi: è il caso della Cina, ad esempio, che festeggia la notte di Capodanno nel secondo novilunio dopo il solstizio d’inverno (il prossimo sarà il 1° febbraio 2022). In questi anni, ad ogni modo, sono state pensate e tramandate innumerevoli tradizioni per questa festa: dal cibo ai fuochi d’artificio. Non è raro, tuttavia, che di esse non si conosca l’origine. Vediamo, dunque, quali sono.

NOTTE DI CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE 2021: LA TRADIZIONE NEL CIBO

Per parlare delle tradizioni della notte di Capodanno, che si celebra oggi, venerdì 31 dicembre, non potevamo non iniziare con il cibo. Il cosiddetto Cenone di Capodanno è il frutto di una lunga preparazione, che nella maggior parte dei casi pone le sue basi proprio sulle usanze locali. In Italia ci sono diversi elementi che non possono mancare a tavola in questo giorno particolare: le lenticchie, lo zampone e lo spumante innanzitutto. Il menu in sé dipende molto dalle varie zone del Paese, dato che ogni regione ha delle sue specialità.

L’apoteosi della tradizione della notte di Capodanno si raggiunge proprio con le lenticchie. Esse, infatti, nella notte di San Silvestro divengono simbolo di prosperità economica. Mangiarne una abbondante cucchiaiata è un auspicio di fortuna sotto questo punto di vista. Pare che tale usanza si tramandi dall’antica Roma. Ed anche in quel caso i legumi venivano abbinati al cotechino, proprio come accade ancora oggi. “Se avessi avuto un euro per ogni lenticchia mangiata a quest’ora sarei ricco”, dirà senza dubbio qualche parente o amico pochi istanti dopo la mezzanotte.

NOTTE DI CAPODANNO, OGGI 31 DICEMBRE 2021: TUTTE LE USANZE

Le usanze italiane e non per quanto riguarda la notte di Capodanno, che viene festeggiata oggi, venerdì 31 dicembre, non sono ad ogni modo soltanto quelle relative al cibo. Anche in tanti altri ambiti, infatti, le tradizioni comuni non mancano. È ad esempio il caso dell’abbigliamento. Nella notte di Capodanno guai a non indossare intimo nuovo rosso, viceversa non sarà un anno fortunato! Vietati dunque altri colori, nonché ovviamente biancheria riciclata.

Un must have della notte di Capodanno, infine, sono anche i fuochi d’artificio ed, in generale, qualsiasi cosa che faccia chiasso (pensate che qualcuno ama anche rompere i piatti a Capodanno!). La tradizione dice infatti che il frastuono spaventa e di conseguenza allontana gli spiriti malvagi. Sarà vero? Se sei scaramantico non potrai farne a meno.



