Notte di liti e tensioni al GF Vip 2022/ Carolina sbotta, Antonella crolla, Antonino…

Grande Fratello Vip 2022: Carolina Marconi contro Pamela Prati

Notte di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove, dopo la puntata con Alfonso Signorini, segnata dall’eliminazione di Elenoire Ferruzzi decisa dal pubblico, non sono mancati crolli e liti. Tra i protagonisti della notte di fuoco c’è sicuramente Carolina Marconi che, durante una conversazione con Nikita Pelizon, ha mosso un’accusa pesantissima a Pamela Prati relativa alle sue canzoni più famose. “La smaschero perchè io sulle sue canzoni so la verità”. ha detto la Marconi.

“Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo. La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America. Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei! Queste ti assicuro che non le ha scritte. Le altre, quali sono le altre che ha scritto? Forse ha scritto le altre, ma queste due no. Ti sottoscrivo che non sono sue. Ti giuro che non sono fatte da lei. Lei si vanta, si vantava ‘sì Menealo l’ho fatta io è bella’ e cantava. Io le ho detto ‘ma cos’hai fatto tu? Non l’hai fatta tu’. Ma dovrebbe dire la verità”, ha aggiunto.

Antonino Spinalbese contro Charlie Gnocchi

La notte nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è stata caratterizzata dal crollo di Antonella Fiordelisi che, ferita delle critiche ricevute in puntata da Sonia Bruganelli, ha deciso di allontanarsi da Edoardo Donnamaria che, a sua volta, non ha gradito l’atteggiamento di Charlie Gnocchi, reo di averlo sminuito in favore di Antonino Spinalbese. Quest’ultimo, inoltre, dopo essere stato nominato da Charlie che non ha condiviso l’atteggiamento che ha avuto con Nikita, si è scagliato proprio contro Gnocchi.

“Ti ho votato perché non parliamo più negli ultimi giorni. Non mi è piaciuto come hai trattato Nikita”, ha detto in piena notte Charlie. “Non voglio parlare con te. Quelli che mi dicono che non hanno più fiducia in te hanno ragione perché ti stanno capendo” , è stata la dura replica di Antonino

