Notte di San Lorenzo 2020/ Diretta stelle cadenti: cosa sono, quando e come vederle

E così la Notte di San Lorenzo è arrivata anche in questo tremendo finora 2020: la notte del 10 agosto, come da tradizione, occhi puntati in su per le “stelle cadenti” favorite da un meteo questa pressoché perfetto per avere il cielo limpido e terso al punto giusto per cogliere le famose “Perseidi”, ovvero lo sciame di meteore che in questo periodo dell’anno vengono “attraversate” della rotazione della Terra creando il fenomeno più comunemente noto appunto come “notte delle stelle cadenti”. Nel passato si pensasse che rappresentassero le “lacrime” di San Lorenzo ma la scienza col passare della storia ha fissato la spiegazione esatta pur non perdendo però nulla del fascino che si ripete nell’osservare lo sciame luminoso “cadente” dal cielo, visibile ad occhio nudo. Il vero picco delle Perseidi quest’anno dura dalla notte di oggi fino a giovedì 13: sia con i vostri occhi – se siete in posizioni particolarmente consigliate (lontano da grosse fonti di luce, preferibilmente spiagge, colline, radure eccetera) – sia con la consueta diretta video streaming sulla webTv del Virtual Telescope, la possibilità di non perdersi neanche una delle stelle cadenti di queste notti è non solo possibile ma realizzabile. Il famoso “desiderio” da esprimere per il futuro ad ogni stella vista resta ancora una tradizione molto radicata negli italiani e sa Dio quest’anno così difficile come i desideri e le richieste delle persone siano assai più stringenti e concrete di sempre.

STELLE CADENTI: COSA SONO, QUANDO E COME VEDERLE

Come ben spiega la guida alla Notte di San Lorenzo 2020 del Virtual Telescope, si possono osservare mediamente fino a 100 meteore per ora, a patto di osservare nella seconda parte della notte. Idealmente, specifica la guida pratica all’osservazione delle Perseidi, «le osservazioni vanno condotte da un luogo buio, poiché la luce artificiale abbatte drasticamente il numero di meteore visibili. Non sono necessari telescopi o altri dispositivi, poiché l’occhio nudo è senza dubbio ideale per cogliere il guizzo improvviso di tali scie luminose, grazie alla visione panoramica naturale». Ma perché cadono le meteore? Il fenomeno a livello scientifico è dovuto all’impatto con l’atmosfera delle polveri lasciate dai passaggi della cometa Swift-Tuttle durante il suo giro secolare attorno al Sole (dura nello specifico 133 anni il giro). Fu scoperta nel 1862 ma l’ultimo passaggio risale al 1992: le meteore, le scie, bruciano e lasciano una vera e propria scia luminosa nel cielo tanto da essere scambiata con una “stella” che cade. Le stelle della Notte di San Lorenzo si vedranno a partire da questa sera ma il vero momento clou sarà tra le ore 22 del 12 agosto alle ore 4 del 13 agosto: non solo, in quelle ore la Terra incotrerà anche un secondo schema di meteore (le Delta Acquaridi) garantendo così una notte di super stelle cadenti.



