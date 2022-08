Notte di San Lorenzo, stelle cadenti: dove vederle/ I luoghi migliori per lo show

La notte che verrà sarà una delle più magiche dell’anno visto che sarà la notte di San Lorenzo. Come da tradizione, il cielo sarà pervaso da piccoli puntini luminosi che si muoveranno veloci, le famose stelle cadenti. In gergo tecnico si chiamano Perseidi: «Conosciute comunemente con il nome di Lacrime di San Lorenzo, sono visibili a occhio nudo se si osserva il cielo al buio, senza inquinamento luminoso – sono le parole di Andrea Bernagozzi, fisico e ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, ai microfoni de La Stampa – nonostante ciò la luna piena non disturberà, anzi, contribuirà a rendere tutto affascinante».

«Per guardare le stelle non servono strumenti particolari – prosegue – è sufficiente che il cielo sia sereno, ed è bene allontanarsi dalle luci della città e avere a disposizione una grande fetta di cielo». E ancora: «Quello che consiglio è di sdraiarsi, scegliere una porzione ampia di cielo e armarsi di pazienza: prima o poi una stella cadente arriverà. Anche se chiamarle così non è corretto. In realtà sono briciole di cometa che, durante i suoi passaggi attorno al sole, semina detriti e polveri. Questi, a contatto con l’atmosfera terrestre, regalano lo straordinario spettacolo delle scie luminose, spettacolo che andrà avanti per tutto agosto».

NOTTE DI SAN LORENZO, STELLE CADENTI, DOVE VEDERLE: L’APPENNINO TOSCO EMILIANO E’ IL TOP

In realtà la notte di San Lorenzo, che cadrà nelle prossime ore, non sarà l’unica occasione per vedere le stelle cadenti, visto che il culmine delle Perseidi quest’anno cadrà fra venerdì 12 e sabato 13. Purtroppo in concomitanza vi sarà la Luna Piena, di conseguenza la luce del nostro satellite potrebbe disturbare con il suo riflesso il buio notturno, rendendo meno facile l’individuazione delle stelle, ma in ogni caso lo spettacolo sarà assicurato.

Ma dove vedere le stelle cadenti? Come già consigliato da Andrea Bernagozzi, l’ideale sarebbe un luogo dove poter scrutare una porzione ampio di cielo, quindi meglio se un’altura, magari un prato immerso nell’oscurità, lontano da lampioni e luci artificiali. Ma anche delle spiagge remote potrebbero essere particolarmente adatte all’evento, o meglio ancora, un’imbarcazione al largo. Fanpage ricorda che i cieli più bui li si trovano nell’Appennino tosco-emiliano, in Basilicata, Liguria, Calabria e Sicilia. Vi basterà mirare lo sguardo a nord est, verso la costellazione di Perseo, e godervi lo show.

