Vigilia di capodanno, notte di San Silvestro 2024/ Tradizioni, riti, usanze: intimo rosso e…

VIGILIA DI CAPODANNO, NOTTE DI SAN SILVESTRO, OGGI 31 DICEMBRE: LE TRADIZIONI DELLA RICORRENZA

La notte di San Silvestro, la Vigilia di capodanno, possiamo dire con assoluta certezza che sia quella più attesa dell’anno. Si tratta di una notte magica nella quale tutto può diventare possibile, complice magari qualche bollicina ma soprattutto la voglia di lasciarsi alle spalle un anno per cominciarne un altro nel modo migliore, liberi da ogni peso e soprattutto con le migliori intenzioni. Parliamo dunque di un giorno magico, atteso per tutto l’anno, che per quanto sia importante e simbolico porta con sé tutto un rituale che ogni anno si ripete incessantemente. In questa notte speciale ci sono piccole usanze e tradizioni casalinghe che vengono rispettate, che riguardano la tavola e non solamente. Sono dunque dei riti che si tramandano di generazione in generazione e che tornano ciclicamente dopo 365 giorni.

Inevitabilmente tra le tradizioni della Vigilia di capodanno dobbiamo menzionare le lenticchie e il cotechino, piatto fondamentale e capodanno, che non può in alcun modo mancare sulle tavole italiane. Solitamente questi due alimenti si mangiano alla fine della cena, che a proposito, solitamente include un menù di pesce e non di carne. Il tradizionale piatto simboleggia l’abbondanza e la prosperità. Dunque, mangiare cotechino – o eventualmente zampone – e lenticchie, significherebbe cominciare bene il nuovo anno che dovrebbe così essere ricco anche a livello materiale. La sera della Vigilia di capodanno non possono poi mancare neppure le bollicine. C’è chi preferisce un spumante secco, chi uno dolce, chi magari un rosé o chi addirittura uno champagne: indipendentemente dai gusti e dalla spesa, l’importante è brindare a mezzanotte con un bel calice, augurandosi il meglio per l’anno che comincerà.

VIGILIA DI CAPODANNO, NOTTE DI SAN SILVESTRO, OGGI 31 DICEMBRE: COSA FARE PER RISPETTARE RITI E TRADIZIONI?

La Vigilia di capodanno, la notte di San Silvestro in tutta Italia – così come del resto in tante zone del mondo – è usanza ‘sparare’ i fuochi d’artificio: secondo l’usanza, il rumore di botti e fuochi d’artificio ha soprattutto una funzione scaramantica dato che spaventa e di conseguenza allontana gli spiriti malvagi. Sempre più spesso, però, questa pratica viene vietata nelle grandi città perché rischia di spaventare i nostri amici a quattro zampe. Ecco allora che sempre più persone scelgono di aspettare la mezzanotte facendo scintillare le “candeline magiche”, belle da vedere ma soprattutto innocue per cagnolini e gattini e altri simpatici animali. Chi proprio non vorrà rinunciare invece ai “botti” dovrà stare attento a scegliere quelli legali, acquistati in negozio, per evitare spiacevoli incidenti che purtroppo molto spesso avvengono la notte di Capodanno.

Ci sono poi anche tradizioni “locali” per la Vigilia di capodanno: ad esempio a Napoli si lanciano dalla finestra piatti, bicchieri e altri cocci di stoviglie. La funzione di questa pratica è quella di esorcizzare e liberarsi dalle cose negative dell’anno passato. Tornando invece alle tradizioni “italiane” non può certo mancare quella della biancheria intima rossa per l’ultimo dell’anno. Si dice infatti che indossare slip rossi l’ultima dell’anno porti fortuna in vista di quello che sta per cominciare, in questo caso del 2024. C’è anche però chi pensa che l’intimo debba essere regalato per avere davvero una funzione “propiziatrice”, almeno alla Vigilia di capodanno. Infine, vediamo un’altra tradizione questa volta più europea, o meglio, spagnola: secondo alcuni popoli, mangiare i chicchi d’uva a mezzanotte porta fortuna ed è simbolo di prosperità, un po’ come accade a noi in Italia con le lenticchie.











