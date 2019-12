Notte di San Silvestro, auguri di buon anno 2020/ Frasi aspettando la mezzanotte

E’ davvero iniziato il conto alla rovescia: ancora qualche ora poi questa sera, la notte di San Silvestro, potremo finalmente fra gli auguri di buon anno 2020 e di buone feste. Dopo il Natale è giunto prorompente anche l’ultima notte del 2019, e in molti a breve inizieranno i preparativi per la grande festa. Molti coloro che hanno deciso di passare l’ultimo dell’anno in casa e in compagnia di amici, ma rimane comunque una buona fetta della popolazione che invece si divertirà nei locali, nei ristoranti, o nei luoghi di villeggiatura, siano essi in Italia quanto fuori dai confini nazionali. In ogni caso ci sarà una costante: si faranno gli auguri a destra e a manca. Molti li spediranno via WhatsApp, come ormai da “tradizione” da qualche anno a questa parte, mentre altri scriveranno un post social su Facebook, Instagram e Twitter. Altri ancora, infine, pubblicheranno una bella immagine con allegata una didascalia a tema.

NOTTE DI SAN SILVESTRO, AUGURI DI BUON ANNO 2020: FRASI E MESSAGGI PER LA FIDANZATA

Come da una settimana a questa parte, la nostra redazione vi aiuterà anche oggi nella ricerca della frase d’auguri perfetta, in aiuto soprattutto di chi cerca qualcosa di diverso dal semplice “Tanti auguri di felice anno nuovo”. Iniziamo dall’aiutare gli amici maschietti che vorranno fare gli auguri alla propria fidanzata, evitando appunto di cadere nel banale. Partiamo con un breve ma efficace: “Sei il mio ultimo pensiero di quest’anno ed il primo dell’anno nuovo”. Per i più romanticoni, invece: “Non c’è stato un giorno dell’anno passato nel quale io non ti abbia pensato. E per questo che nell’anno che verrà, sarai quel sogno che si realizzerà!”. Decisamente interessante anche questo: “Fuori fuochi d’artificio annunciano il nuovo anno, mentre dentro di me il cuore batte forte al pensiero di un altro anno con te!”. Infine segnaliamo: “Ad ogni tuo più piccolo dolore porrò rimedio per gli anni avvenire con il mio grande amore. Buon anno amore mio!”.

AUGURI DI BUONE FESTE PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO: LE FRASI PER FIGLI E GENITORI

In questo focus ci dedichiamo invece ai messaggi d’auguri da rivolgere ai figli, oppure ai genitori. Partiamo con questa bella frase che mamma e papà potrebbero dedicare ai propri figli: “E’ stato un anno di sacrifici che portano la vostra firma. Il mio augurio affinché vi posso regalare presto i frutti delle vostre aspettative”. Un pensiero vice-versa, da un figlio ai genitori: “Essere presenti come genitori è il più grande regalo che poteste farmi. Auguro di poter condividere altri meravigliosi momenti con voi”. Eccovi un augurio speciale per un papà: “Tantissimi auguri per l’anno che verrà a chi mi ha donato di tanta abilità, ti voglio tanto bene papà!”. Così invece per la mamma: “Buon Capodanno a te che allievi ogni mio affanno, e che accendi ogni volta la mia fiamma, ti voglio bene mamma!”. Infine una frase d’auguri perfetta per una figlia: “Stappo questa bottiglia pensando a mia figlia, auguri di una vita brillante, brindo a te con questo spumante”, e una per un figlio: “Nella notte di Capodanno chiedo fortuna per il nuovo anno, indosso del rosso vermiglio portando te nel cuore che sei mio figlio”.



