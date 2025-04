La notte tra il 30 aprile ed il 1 maggio è chiamata Notte di Valpurga, una festa celebrata ancora oggi in molte zone della Scandinavia e in Germania, dove è chiamata Walpurgisnacht, che ha origini antiche e risale all’epoca pagana. I popoli germanici, legati alla mitologia norrena, tradizionalmente in questa data segnavano l’inizio della primavera, che veniva festeggiata con balli, canti e rituali propiziatori per l’avvento della bella stagione, che prevedevano anche l’accensione di fuochi e falò per simboleggiare la distruzione del freddo e del ricordo dei mesi più rigidi in favore di un periodo di rinascita.

Un momento di passaggio, scandito da soltizi ed equinozi, che si ritrova anche in altre culture come quella celtica con il giorno di Halloween, tutte accomunate dal tema del rinnovamento e del passaggio. Con l’avvento del cristianesimo poi questi rituali vennero considerati demoniaci, e si diffuse la convinzione che durante questa notte, le streghe uscissero dai loro nascondigli per riunirsi in un sabba sul monte Brocken, in Germania dove svolgevano cerimoniali esoterici in onore della luna per acquisire maggiori poteri magici.

Cos’è la Notte di Valpurga, la festa tra il 30 aprile e 1 maggio tra tradizione pagana e cristianesimo

La Notte di Valpurga, con il tempo ha cambiato il suo significato originale, passando da festa pagana a celebrazione cristiana, grazie alla figura di Santa Valpurga, dalla quale poi questo momento ha preso il nome. La missionaria di origine anglosassone infatti, fu impegnata nell’opera di evangelizzazione e conversione, prevalentemente in Germania, dove divenne badessa. Dopo la morte, la monaca venne sepolta nell’Abbazia di Santa Valpurga, il 1 maggio, e la leggenda racconta che dalla tomba fuoriscì un liquido miracoloso, capace di allontanare le streghe e gli spiriti maligni.

Da quel momento, si diffuse la credenza secondo la quale, invocare la santa fungesse da protezione contro il demonio e ancora oggi questo giorno viene celebrato in onore della figura cristiana che ha quasi completamente sostituito la precedente versione esoterica della festa. Tuttavia, ci sono ancora molti movimenti, soprattutto neopagani ma anche satanisti, che considerano questa ricorrenza come una delle più importanti dell’anno, tanto che Anton Lavey fondò la chiesa di satana proprio durante la Walpurgisnacht del 1966.