Notte di Valpurga, cos’è?/ Walpurgisnacht: festa pagana di inizio primavera

La notte di Valpurga è quella che va in scena tra il 30 aprile e il 1° maggio e il suo nome autentico è Walpursignacht. Ma di cosa si tratta esattamente? È un’usanza pagana, una tipica e antica celebrazione della primavera nota anche come “la notte di Halloween tedesca”, dal momento che, in passato, era un momento caratterizzato da feste, balli, canti e falò, assumendo nel corso dei decenni significati diversi a seconda delle differenti tradizioni e culture.

La notte di Valpurga deve la sua denominazione alla monaca bavarese Valpurga di Heidenheim, canonizzata dalla Chiesa cattolica e venerata il 1° maggio. In base ad alcune tradizioni teutoniche del IV-V secolo, nella notte di Valpurga alcune streghe uscivano dai loro rifugi per danzare e cantare, ma i rituali variano molto a seconda delle zone e dei Paesi in cui questa celebrazione si diffuse. Peraltro, non mancano i riferimenti nella cultura, uno su tutti la scena del Faust di Goethe chiamata appunto Walpurgisnacht, presente sia nella prima che nella seconda parte.

NOTTE DI VALPURGA: L’ANTITESI DI OGNISSANTI

Nel corso della notte di Valpurga una delle consuetudini risiede nell’accensione di fuochi purificatori, la cui funzione rigeneratrice è presente sia nel culto celtico di Belthane, che nella festività cristiana dedicata a Santa Valpurga di Heidenheim. A livello concettuale, la notte di Valpurga è opposta alla notte di Ognissanti e sancisce la fine definitiva dell’inverno e il passaggio alla bella stagione. Come riferiscono alcuni portali specializzati, la festa si celebra ancor oggi in Germania, tanto che nel parco nazionale dell’Harz vi è il sentiero delle streghe che lo attraversa, lungo il quale è possibile incontrare sagome di donne e vedere rocce spaventose.

Su “Pretesto.net” si dice infine a chiare lettere che la notte di Valpurga è, di fatto, “la notte in cui i malefici hanno sì grande potenza, ma anche la notte in cui si può assorbire potere per rigenerarsi, purificarsi e allontanare la negatività. Di certo, è un’occasione per prendersi un momento di riflessione e approfittarne per festeggiare”.











