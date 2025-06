Tra poche ore inizia la notte prima degli esami di Maturità 2025: la nostra video diretta e tutti i consigli su cosa fare e cosa evitare

Manca veramente pochissimo alla fatidica notte prima degli esami di Maturità 2025, che proprio a partire da domani richiameranno tutti gli studenti delle scuole superiori (o almeno, quelli effettivamente ammessi all’esame) per le ultimissime tre volte tra quei banchi di scuola tanto amati e al contempo detestati: un vero e proprio rito di passaggio richiamato anche dal famosissimo Antonello Venditti nella nota omonima canzone, accompagnato da una certa malinconia di sottofondo.

Infatti, è forse inutile ricordare che, dopo la notte prima degli esami e dopo l’effettiva Maturità 2025, tutto cambierà, visto che alcuni tra i vostri compagni ed amici andranno a lavorare, altri cambieranno città per frequentare l’università ed altri ancora cambieranno completamente vita; ma, nel frattempo, per combattere quella innegabile malinconia potete anche sfruttare queste ultime ore per ricordare tutto ciò che di bello vi è capitato in questi cinque anni, facendone tesoro per affrontare l’esame con il sorriso.

Tante le cose che potreste fare in questa notte prima degli esami, ma tra queste vi ricordiamo sempre che, a partire dalle 20:00 di questa sera, e normalmente almeno fino a mezzanotte, per permettervi di riposare debitamente, si aprirà la consueta diretta video di Skuola.net nel corso della quale si susseguiranno decine e decine di personaggi famosi ed esperti pronti a rispondere a tutte le vostre (certamente tante) domande, tenendovi compagnia e strappandovi sicuramente una risata o due.

Maturità 2025: serve veramente a qualcosa ripassare la notte prima?

Ma quindi, cosa c’è da fare nella notte prima degli esami di Maturità 2025? Le risposte, appunto, sono veramente tantissime, ma tra queste sicuramente ci teniamo a ricordarvi che non è inclusa quella di ripassare disperatamente: lo studio che potevate e dovevate fare, ormai, è stato fatto e non saranno certamente queste ultime ore ad aiutarvi ad aumentare il vostro voto; mentre, d’altra parte, l’effetto che potreste ottenere rischia di essere l’esatto contrario di quello desiderato.

Ripassando e studiando eccessivamente nelle ultime ore della Maturità 2025, infatti, potreste notare che un tale argomento non lo ricordate perfettamente e, se vi ci concentraste eccessivamente, rischiate di focalizzare solamente quello nella vostra mente, in un certo senso “sovrascrivendo” le altre conoscenze, oltre a rischiare di stancare eccessivamente la vostra mente, arrivando alla Prima prova di domani più stanchi che riposati.

Cosa fare durante la notte prima degli esami: i consigli per arrivare alla Prima prova riposati e rilassati

Tra le cose che possiamo consigliarvi di fare nella notte prima degli esami, il consiglio di distrarvi un po’ dall’ansia e dalla pressione è sicuramente prezioso: se state leggendo qualche libro non scolastico in questo periodo, potreste chiuderne un paio di capitoli prima di andare a letto; mentre, se foste appassionati di videogiochi, film o serie tv, allora potreste rivolgere lì la vostra attenzione, in modo da staccare un po’ il cervello.

Similmente, ma qui forse potreste incappare nella resistenza dei vostri genitori, un buon modo di passare questa serata pre-Maturità 2025 potrebbe essere in compagnia dei vostri amici e compagni che domani rincontrerete a scuola: una passeggiata in centro, oppure al parco, un gelato per rinfrescarvi un po’ o anche semplicemente un paio di parole in piazza o sotto casa; fermo restando che, pur se maggiorenni, un cocktail o una birra per sciogliere l’ansia sono assolutamente da sconsigliare.

Infine, la cosa più importante, per non dire fondamentale, che dovrete fare in questa notte prima degli esami è quella di riposarvi il più possibile: concedetevi una bella cena soddisfacente ma non abbondante, distraetevi un po’ come meglio preferite e poi cercate di andare a dormire il più presto possibile, perché solo con una mente e un corpo ben riposati domani potrete dare il meglio di voi stessi!