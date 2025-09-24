Sarebbe in cantiere un nuovo capitolo de La notte prima degli esami in cui al posto del professore interpretato da Faletti potrebbe esserci un'attrice.

Notte prima degli esami è un film cult che tutti hanno visto almeno una volta nella vita interpretato da Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Personaggio fondamentale del film è stato il professore Antonio Martinelli interpretato da Giorgio Faletti che si è calato perfettamente nel suo ruolo. Un film che ha ottenuto un successo incredibile al punto che è stato poi realizzato il secondo capitolo del film, ambientato nel 2006. A distanza di anni, Notte prima degli esami resta un film amatissimo che presto potrebbe avere un nuovo capitolo.

Secondo un’indiscrezione riportata da Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 24 settembre 2025, si starebbe pensando di realizzare un nuovo capitolo con una professoressa durissima al posto del rigido professore interpretato da Faletti.

Sabrina Ferilli nel nuovo capitolo del film Notte prima degli esami?

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” si starebbe lavorando a un nuovo capitolo del film “Notte prima degli esami di Fausto Brizzi. Per sostituire il compianto Giorgio Faletti si starebbe pensando di inserire una professoressa.

“Il ruolo del professore terribile che allora fu interpretato da Giorgio Faletti, scomparso nel 2014, sarebbe stato offerto non più a un attore ma ad un’attrice di primo piano, cosa che costituirebbe un colpo di scena e darebbe il là a una nuova narrazione. Si parla di Sabrina Ferilli. Sarà lei la nuova protagonista?”, scrive Giuseppe Candela.

