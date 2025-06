Notte prima degli esami - Oggi è una commedia di Fausto Brizzi che riprende la storia del primo cult proiettandola nel nuovo millennio

Notte prima degli esami – Oggi, film su Rai 1 diretto da Fausto Brizzi

Martedì 24 giugno, in seconda serata su Rai 1, alle ore 23:40, andrà in onda in film Notte prima degli esami – Oggi. Si tratta di una produzione italiana ed è una commedia sentimentale uscita nelle sale nel 2007. La regia è firmata Fausto Brizzi mentre le musiche sono curate da Bruno Zambrini.

Makari 4 si farà, anticipazioni nuova stagione: quando inizia, cast e trama/ Buone notizie sulla fiction

Il cast è composto da Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini, Giorgio Panariello e Serena Autieri. Il protagonista Vaporidis ha lavorato sotto la direzione del regista Brizzi in ben cinque pellicole, tra cui ovviamente il primo Notte prima degli esami (2006). La Crescentini ha equamente diviso le sue interpretazioni tra grande schermo e TV. Panariello nasce come imitatore e si afferma come comico e attore al cinema e al teatro. La Autieri attrice poliedrica è stata impegnata sul grande schermo, in Tv e a teatro.

Geolier, chi è il rapper napoletano cresciuto a Secondigliano/ "Ho un solo rimpianto"

La trama del film Notte prima degli esami – Oggi: correva l’anno in cui l’Italia vinse i mondiali

Notte prima degli esami – Oggi si colloca all’inizio dell’estate dell’anno 2006, a Roma, dove una classe di liceali si avvicina ai temuti esami di maturità. Un gruppetto di studenti sono anche molto amici tra loro: Luca, Riccardo, Alice e i fidanzati Massimiliano e Simona. Luca – Nicolas Vaporidis – non è mai stato bravo con i libri ed è fermamente convinto che l’esame andrà male. Si sforza comunque nello studio aiutato dai suoi amici; mentre il gruppo si prepara alla maturità, la Nazionale di Calcio Italiana comincia la sua avventura da outsider ai Mondiali.

Stefania Corona ed Ennio: chi sono l'ex moglie e il figlio di Alvaro Vitali/ "Quando andavo a scuola..."

Luca si innamora di Azzurra – Carolina Crescentini – dinamica istruttrice di delfini. Una sera Luca invita gli amici a studiare nella casa al mare di famiglia, ma in quell’occasione ha una brutta sorpresa: i ragazzi trovano il papà di Luca – Giorgio Panariello – insieme alla professoressa di matematica Paliani – Serena Autieri – Luca, imbarazzato dalla scoperta, si tuffa a capofitto nella storia con Azzurra e riesce a conquistarla.

Subito dopo il fidanzamento, però, la ragazza confida a Luca il cambio di programma: per lei è arrivata un’opportunità di studio a Parigi, la relazione finisce qui. Nel frattempo gli Azzurri avanzano nella competizione calcistica ed il padre di Luca viene lasciato sia dalla moglie che dall’amante. Tra equivoci e incomprensioni il gruppo di amici è pronto per gli esami. Luca tenta di ricomporre con Azzurra e ci riesce in extremis sul treno per la Francia. Quando l’Italia gioca la Finalissima ai Mondiali Luca affronta l’esame ed è promosso “con un deprimente 60”.