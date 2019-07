Notte Rosa 2019/ Romagna, diretta: eventi e concerti Capodanno dell’estate (5 Luglio)

NOTTE ROSA 2019, IL CAPODANNO DELL’ESTATE ARRIVA OGGI 5 LUGLIO TRA MUSICA ED EVENTI SPORTIVI

Tutto è pronto per il consueto appuntamento con la Notte Rosa 2019 e anche oggi, 5 luglio, la Romagna è pronta a tingersi del colore femminile per eccellenza trasformando le sue coste e le sue strade in vista di quello che ormai è stato etichettato come il Capodanno dell’estate. La 14esima edizione della Notte Rosa quest’anno coinvolgerà la Romagna e il Nord delle Marche con milioni di persone pronte a riversarsi in strada per un totale di 400 eventi, ben 50 concerti, 140 chilometri di festa e 150 artisti pronti a prendervi parte. La protagonista assoluta sarà ancora la musica tra grandi classici e tormentoni estivi mentre a mezzanotte sarà dato largo spazio ai fuochi d’artificio lungo la casa fino all’alba tra concerti in spiaggia, falò ed eventi anche culturali e sportivi per chi è alla ricerca di cultura, benessere e relax, anche per le famiglie con i bambini. Il week end della Notte Rosa inizia oggi alla riscoperta dei luoghi simbolo della Romagna dal Castello Estense di Ferrara alla Rocca e il Palazzo Comunale alla Rocca Malatestiana di Verucchio, tutto si tingerà di rosa.

NOTTE ROSA 2019: GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA

Ampio spazio e tanti eventi anche per chi ama la Romagna come tappa “sportiva” tra mare e lunghe piste ciclabili. Anche chi ama lo sport tra oggi, 5 luglio, e domani, riuscirà a trovare il suo piccolo angolo di paradiso. In particolare, la Notte Rosa regalerà loro tornei sulla sabbia e nuove discipline (come lo yoga su sup in mare) con l’EA7 Emporio Armani Sportour Summer Edition. Al Museo delle Valli di Argenta ci si potrà confrontare con lo Yoga in Rose, a Savignano andrà in scena la Rubicone Music Trek mentre a Bagno di Romagna il Rally MTB delle Foreste Casentinesi. Per i più piccoli, invece, proprio nella giornata di sabato l’intera aria di Bellaria Igea Marina si trasforma in un parco giochi sotto le stelle mentre i più grandi potranno incontrare alcuni youtubers in quel di Misano Adriatico sabato 6 luglio.

GLI EVENTI MUSICALI E GLI ARTISTI PRESENTI ALLA NOTTE ROSA

Un capitolo a parte è dedicato alla musica, assoluta protagonista della Notte Rosa 2019 tra live in spiaggia e concerti in strada. Già a partire da oggi, 5 luglio, i presenti in Romagna potranno godere della presenza di Baby K, Giusy Ferreri, i Nomadi, Elodie e tanti altri. In particolare, a Lido delle Nazioni di Comacchio lo spazio sarà tutto con il ritmo di Baby-K; a Marina di Ravenna si daranno appuntamento i fan di Giusy Ferreri mentre a Cesenatico ci sarà più ampia scelta con la presenza di Radio Bruno Estate che farà salire sul palco Benji&Fede con Le Vibrazioni, i Nomadi, Elodie, Federica Abbate e Lorenzo Fragola. Non mancheranno i “classici” della Romagna e così se a Gatteo Mare andranno in scena Paolo Belli con la sua Big Band, a San Mauro Mare toccherà a Mirko Casadei & Orchestra. Anche l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood, sarà a Bellaria. Completeranno il cartellone Francesco De Gregori & Orchestra, i The Kolors a Misano, Federica Carta & Shade a Cattolica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA