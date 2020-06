Novak Djokovic, 4 casi Coronavirus al suo torneo/ Contagiato anche premier croato?

Dopo il lockdown e la lunga sospensione delle attività sportive di ogni tipo e in quasi ogni angolo del mondo per effetto della pandemia di Coronavirus, la voglia di tornare in campo era davvero tanta, e non ci riferiamo unicamente al calcio: chiedere, per conferma, a Novak Djokovic, celebre e talentuoso tennista serbo e promotore dell’Adria Tour, torneo di tennis con finalità benefica organizzato direttamente da lui e in parallelo al circuito tradizionale ATP, che non riprenderà il via sino al mese di agosto 2020. Una competizione che nei giorni scorsi ha fatto abbondantemente parlare di sé: non tanto per la ripresa degli incontri (in fondo, anche il calcio è ripartito, con la finale di Coppa Italia e la Serie A che è tornata ad accendere la passione sportiva degli italiani), quanto piuttosto per la mancanza di prevenzione: infatti, l’Adria Tour è stato disputato a porte aperte e senza alcune restrizione per i tifosi in termini di accesso all’interno degli impianti di gara. Una scelta quantomeno opinabile…

NOVAK DJOKOVIC: CONTAGIATO ANCHE IL SUO ALLENATORE

Tuttavia, se in occasione della prima tappa del torneo, andata in scena a Belgrado, non si erano registrati problemi di sorta e tutto era andato per il meglio, nella seconda, disputata a Zara (Croazia), il bulgaro Grigor Dimitrov ha scoperto suo malgrado di avere contratto il Coronavirus. A comunicarlo è stato lo stesso tennista mediante il proprio profilo Instagram: “Voglio far sapere ai miei fan e amici che sono positivo al Covid-19. Voglio assicurarmi che chiunque sia stato in contatto con me sia sottoposto a test e adotti le precauzioni necessarie. Mi dispiace così tanto per qualsiasi danno potrei causare. Sono tornato a casa e mi sto riprendendo”. In queste ore, però, il bilancio si è “aggravato”: il croato Borna Coric, protagonista proprio di un match contro Dimitrov, è risultato positivo al virus, così come il tecnico di Novak Djokovic. Sarà sottoposto ai test del caso anche il primo ministro della Croazia, Andrej Plenkovic, entrato in contatto con gli atleti. Tamponi anche per Cilic e Ivanisevic.



