Novak Djokovic salta Indian Wells/ Escluso perchè non vaccinato contro il covid

Niente Indian Wells per Novak Djokovic. Il tennista serbo non prenderà parte al prossimo torneo Masters 1000 in quanto lo stesso non è vaccinato contro il covid. Chi non ha ricevuto il siero contro il coronavirus non può entrare negli Stati Uniti e lo stesso vale anche per gli atleti sportivi a meno che non dimostrino qualche esenzione. Ad annunciare l’assenza di Novak Djokovic è stato lo stesso torneo a stelle e strisce attraverso i propri canali social, specificando appunto che il 35enne tennista non prenderà parte al torneo combinato Atp-Wta che scatterà oggi, 6 marzo, e che andrà avanti fino al prossimo 19 marzo prezzo l’Indian Wells Tennis Garden.

Il senatore Rick Scott, ha fatto sapere attraverso Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di deroga al vaccino di Djokovic, cosa che gli avrebbe permesso di giocare a Indian Wells nonché a Miami, il successivo torneo (19 marzo-2 aprile). Negli Stati Uniti vige l’obbligo di vaccinazione fino all’11 maggio per chi viene dall’estero, e con l’esclusione di Novak Djokovic è entrato nel tabellone principale Nikoloz Basilashvili.

NOVAK DJOKOVIC ESCLUSO DA INDIAN WELLS: LA NOTIZIA A SORPRESA

Non è la prima volta che il tennista serbo, fra i più forti della storia, viene costretto a saltare un torneo. Era infatti già accaduto in Australia, dopo una lunga battaglia legale, e anche agli US Open 2022 per lo stesso motivo. A gennaio di quest’anno, invece, era stato “riammesso” agli Australian Open 2023 conquistando il 22esimo titolo del Grande Slam in singolo.

A Dubai, la settimana scorsa, aveva invece portato a 20 la sua striscia vincente prima di perdere in semifinale contro Daniil Medvedev in semifinale. La notizia dell’esclusione di Djokovic da Indian Wells è giunta un po’ a sorpresa in quanto negli scorsi giorni la USTA (US Tennis Association) e gli organizzatori degli US Open avevano spiegato che il tennista serbo sarebbe potuto entrare negli USA nonostante la mancata vaccinazione.

