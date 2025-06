Novak Djokovic si prepara per una nuova e importa sfida, oggi lui e Jannik Sinner si sfideranno in semifinale. Ieri durante la conferenza gli è stato chiesto come si fa a battere Sinner, lui con un po’ di imbarazzo ha risposto dicendo che farà del suo meglio per dare il massimo e giocare bene, ha poi detto che proverà ad alzare il suo livello di tennis.

Riferendosi al suo avversario ha poi detto che negli ultimi anni si è meritato di essere il giocatore migliore al mondo perché sta giocando un fantastico tennis, pensa che in ogni aspetto del gioco sia fortissimo. Novak Djokovic ha fatto poi sapere che non affronta da un po’ Jannik Sinner, a detta sua sono state sempre emozionanti le loro partite. Nel corso della sua lunga e stimata carriera il tennista ha conquistato un incredibile successo, nella sua vita però c’è posto anche per l’amore. Da circa vent’anni è legato sentimentalmente a Jelena Seric e nonostante il passare del tempo sono più innamorati che mai.

Novak Djokovic e Jelena Seric insieme da vent’anni: si sono innamorati al liceo

Si sono conosciuti quando andavano al liceo, lui aveva 18 anni e lei 19, i primi anni però li hanno vissuti a distanza perché lui frequentava una academy di tennis in Germania e lei studiava all’Università Bocconi di Milano. Dopo aver terminato gli studi lei ha iniziato a seguire e a sostenere il famoso tennista nella sua ascesa sportiva, ancora oggi è sempre prestente quando gioca per supportarlo.

In una passata intervista Novak Djokovic ha fatto sapere che è proprio l’amore per la sua famiglia che lo aiuta a giocare meglio. Riferendosi alla moglie ha detto che lei è sempre lì, a prescindere dal fatto che lui vinca o perda, lui quando torna a casa smette di essere un giocatore di tennis e diventa solo un marito e un padre. Pensa che sia proprio questo equilibrio che gli consente di giocare così bene, ha poi rivelato che non ha perso molte partite da quando si è sposato ed è diventato padre. Il noto tennista e la moglie Jelena Seric sono convolati a nozze nel 2014, dal loro amore sono nati i figli Stefan e Tara.

